Stefano Corti “Bianca Atzei? Credeva la corteggiassi per scherzo”/ “Conquistata con…”

Negli scorsi giorni si è parlato di crisi per Stefano Corti e Bianca Atzei ma le cose non stanno così. In un’intervista rilasciata a Novella 2000, l’inviato de Le Iene ha smentito le voci, parlando invece di un grande amore. Parlando della cantante, Stefano ha rivelato: “Bianca è una ragazza una ragazza alla mano, sempre sorridente, si è fatta da sola, è rimasta umile e quando ci siamo conosciuti mi ha conquistato il suo sorriso magnetico e poi c’è stato subito, almeno da parte mia, feeling.”

Spiega allora di aver avuto un’arma vincente che l’ha aiutato ad arrivare al cuore di Bianca: “L’ho conquistata con la determinazione, le ho rotto talmente tanto le scatole in quei giorni che alla fine l’ho convinta ad uscire. Ecco, diciamo che forse proprio grazie alla determinazione, un rullo compressore sono stato”.

Stefano Corti e Bianca Atzei: “Poli opposti che si attraggono”

Eppure all’inizio Bianca Atzei credeva che Stefano Corti stesse soltanto fingendo di corteggiarla ai fini di uno scherzo per Le Iene: “Ho dovuto lavorare il doppio perché pensava fosse uno scherzo”, ha infatti ammesso nell’intervista. Invece da lì ha avuto inizio una bellissima storia d’amore: “Io e lei siamo molto complementari. – ha spiegato l’inviato de Le Iene – Io tendo a chiudere un occhio, ad andare avanti, e a non perdermi magari in problemi che sono superabili. Lei invece tende a dare attenzione a queste cose e quindi ad affrontare quel tipo di problemi”, ha aggiunto Corti, parlando di poli opposti che si attraggono e, al contempo, completano a vicenda.

