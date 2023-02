Stefano Corti ricoverato d’urgenza in ospedale: come sta?/ Distacco della retina e…

Stefano Corti in ospedale

Grande paura per Stefano Corti, l‘inviato delle Iene che, nelle scorse ore, ha avuto un improvviso problema di salute che lo ha costretto a rivolgersi al più vicino pronto soccorso. Il compagno di Bianca Atzei ha avuto un inaspettato distacco della retina. Un problema serissimo all’occhio destro per l’inviato delle Iene che, questa mattina è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico. “ Sfiga maledetta”, ha scritto su Instagram il compagno di Bianca Atzei con cui ha vissuto la grande emozione di diventare papà per la seconda volta con la nascita del figlio Noa Alexander.

“ Sono appena uscito dal pronto soccorso del Fatebenefratelli e praticamente ho un distacco della retina dell’occhio destro, quindi domattina pre-ricovero e poi mi operano “, ha aggiunto.

Stefano Corti operato

Prima dell’operazione, Stefano Corti ha aggiunto dettagli sul problema di salute che lo ha colto improvvisamente. “E’ ufficiale: distacco della retina dell’occhio destro. Mi operano e mi fermerò qui per una notte”, dice in un video condiviso tra le storie del suo profilo Instagram. Il compagno di Bianca Atzei, poi, ricorda l’appuntamento odierno con Le Iene, regolarmente in onda in prima serata su Italia 1 nonostante sia la settimana dedicata a Sanremo.

“In bocca al lupo papotto per l’operazione. Siamo con te, ti amiamo tanto”, ha scritto sui social la Atzei pubblicando una foto in cui ha tra le braccia il figlio Noa. Questa notte, dunque, l’inviato delle Iene resterà in ospedale per tornare a casa domani dalla compagna Bianca e dal loro bambino.

