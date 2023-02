Bianca Atzei, il compagno Stefano Corti si sfoga/ “Con Noa orari impossibili”

Stefano Corti svela la stanchezza nell’occuparsi del piccolo Noa

Bianca Atzei e Stefano Corti hanno messo al mondo il piccolo Noa da pochissimo tempo; nonostante si dicano felici di essere genitori, non negano gli aspetti più duri del crescere un figlio. Proprio a questo riguardo il protagonista de Le Iene, si è concesso un piccolo sfogo sui social riguardo i ritmi pesanti che comporta gestire il loro bambino.

Il compagno di Bianca Atzei dichiara: “Amici, punto della situazione. Sto postando poco perché stiamo facendo degli orari impossibili. Praticamente facciamo la notte in bianco e di giorno tra lavoro, commissioni eccetera non c’è la lucidità e la voglia di stare a giocare con i social. Cerchiamo di recuperare quando possiamo, è più dura di quello che ti raccontano ma ce la faremo! Noa è stupendo e non poteva arrivare in un momento migliore”.

Stefano Corti si sfoga sui social: scatta la polemica sul web

Stefano Corti, compagno di Bianca Atzei, si è sfogato sui social spiegando la stanchezza che comporta crescere il piccolo Noa, così piccolo. Nonostante “la iena” abbia chiaramente detto che entrambi sono molto felici della nascita del loro bambino, non negano che la vita da genitori sia complessa e pesante.

Le parole del compagno della cantante, però, hanno destato parecchie polemiche sui social da parte di utenti che lo hanno accusato di “lamentarsi” eccessivamente. Corti, che ha comunque sottolineato quanto sia felice della nascita di Noa, non ha voluto commentare e rispondere alle critiche sui social. Anche Bianca Atzei ha preferito non intervenire sul web e lasciar perdere le polemiche continuando a viversi questi momenti da mamma.

