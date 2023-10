Stefano Corti spiazza Bianca Atzei su Instagram “facciamo altri bambini?”/ La replica della cantante!

Stefano Corti, la richiesta a Bianca Atzei: “Facciamo altri bambini?“

Lo scorso gennaio Bianca Atzei e Stefano Corti hanno vissuto la gioia più grande della loro vita insieme: diventare genitori del piccolo Noa Alexander. L’arrivo del loro primo figlio ha portato una ventata di amore nella loro famiglia, e i fan sono curiosi di scoprire se la coppia darà alla luce altri bebè. Proprio l’ultimo post condiviso dall’inviato de Le Iene sul suo profilo Instagram ha infatti scatenato l’entusiasmo dei suoi followers, alimentando la curiosità su un possibile nuovo arrivo (o anche più di uno) nella loro famiglia.

Bianca Atzei e il primo incontro con Stefano Corti/ "Abbiamo iniziato a parlare e poi non mi ha più mollata"

“@biancaatzei visto che ci riescono bene i bambini ne facciamo altri?“, ha scritto Corti su Instagram, a corredo di uno scatto di coppia che lo ritrae al fianco della sua dolce metà. Una richiesta piuttosto esplicita e che mette in luce la sua intenzione di allargare la famiglia. Ma cosa ne pensa la Atzei? La reazione della cantante è arrivata attraverso un messaggio tra i commenti al post dove, tra smile divertiti e meravigliati, gli ha risposto: “Altri?“. Immediata e sorprendente la contro-risposta del conduttore tv: “Dai una femmina! Abbiamo anche il nome!“.

Bianca Atzei: "Dopo la gravidaza non vivo bene il mio fisico"/ "Dai social sembra tutto bello, invece…"

La risposta di Bianca Atzei: il siparietto social

Il sorprendente botta e risposta tra Bianca Atzei e Stefano Corti non è passato inosservato agli occhi attenti dei followers. Su Instagram in molti hanno condiviso messaggi, in riferimento all’ipotesi che la coppia possa allargare la famiglia. E c’è anche chi ironizza su una delle più grandi passioni dell’inviato de Le Iene, la Playstation, invitandolo a limitare il gioco affinché questo sogno di dare alla luce un nuovo figlio possa concretizzarsi: “Se butti via la play…potresti farcela!!“.

La coppia, indipendentemente da questo siparietto social, è più innamorata e complice che mai. In un’intervista rilasciata al settimanale Chi, la cantante aveva raccontato come si sono conosciuti. Galeotto fu un concerto di Anna Tatangelo: “Io sono stata invitata ed ero lì con un amico che conosceva Stefano; Stefano era venuto con suo amico che conosceva me, così abbiamo iniziato a parlare. E non mi ha più mollata“.

Bianca Atzei al pronto soccorso con il figlio Noa/ "Sono stata attaccata dalla dottoressa per aver..."

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da STEFANO CORTI (@stefanocorti85)













© RIPRODUZIONE RISERVATA