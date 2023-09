Bianca Atzei e il primo incontro con Stefano Corti/ “Abbiamo iniziato a parlare e poi non mi ha più mollata”

Bianca Atzei racconta il primo incontro con Stefano Corti: le sue parole

Bianca Atzei e Stefano Corti si sono incontrati per la prima volta al concerto di Anna Tatangelo: “Io sono stata invitata ed ero lì con un amico che conosceva Stefano; Stefano era venuto con suo amico che conosceva me, così abbiamo iniziato a parlare. E non mi ha più mollata” afferma la cantante ai microfoni del settimanale Chi.

Bianca Atzei: "Dopo la gravidaza non vivo bene il mio fisico"/ "Dai social sembra tutto bello, invece…"

Stefano, però, ha condito molto di più il racconto del primo incontro: “Allora ci siamo conosciuti, ci siamo parlati, io mi sono fatto un po’ avanti, è vero, poi lei è tornata a casa e non è venuta a cena con noi. Ma, a tarda sera, mi ha scritto: “Ho scoperto che sei fidanzato, quindi era uno scherzo?”. In realtà, mi ero lasciato da qualche mese, ma su Internet risultavo ancora fidanzato. Mi sono chiarito e ho detto a Bianca: “Ricominciamo da zero? Andiamo a cena insieme?” Mi aveva fatto una bella impressione, volevo partire con il piede giusto“. Bianca Atzei aggiunge: “Mi aveva colpito molto, ma era talmente carico nel provarci che qualcosa non mi tornava. Mi diceva: “Ti voglio sposare”, pensavo a uno scherzo. Ma poi mi ha scritto un bel messaggio, abbiamo cominciato davvero a conoscerci da zero“.

Bianca Atzei al pronto soccorso con il figlio Noa/ "Sono stata attaccata dalla dottoressa per aver..."

Atezei e Corti genitori del piccolo Noa: “Il mio pensiero è sempre a lui”

Bianca Atzei e Stefano hanno creato una famiglia mettendo al mondo il piccolo Noa: “Tutti facciamo tutto, non c’è una divisione dei compiti. Se il bimbo si sveglia di notte ci alziamo entrambi. Poi, magari se la mattina devo partire, Bianca mi dice: “Tranquillo, tu torna a dormire”. Oppure, se lei deve partire per un concerto, sto sveglio anche io. E poi c’è la mamma di Bianca che abita qui vicino e ci dà una grossa mano” ha svelato Corti ai microfoni di Chi.

“Sono tornata a fare il mio lavoro come prima, e il mio pensiero è sempre a Noa. Ma sono tranquilla perchè, quando sono via, o sta con Stefano o sta con mia mamma. Comunque ci penso. Sto scrivendo nuove canzoni e spero di pubblicare qualcosa di nuovo e di bello sono molto ispirata“.

Bianca Atzei: "Mi chiede il secondo figlio..."/ La risposta a Stefano Corti

© RIPRODUZIONE RISERVATA