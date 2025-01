Stefano De Martino e gli ospiti dello speciale di Affari tuoi

Stefano De Martino svela i segreti dello speciale di Affari tuoi dedicato alla Lotteria Italia in onda oggi, lunedì 65 gennaio 2025, in prima serata su Raiuno. In collegamento con Caterina Balivo, nel corso della puntata odierna de La volta buona, con un look casuale, il conduttore napoletano racconta cosa accadrà nell’attesissimo appuntamento con Affari tuoi durante la quale la vita di qualcuno cambierà per sempre. In studio per le prove, DE Martino saluta tutti intonando la canzone della Luna nera. “Siete pronti per questa sera? C’è qualche novità?”, chiede la Balivo.

“Siamo in quel momento della giornata in cui si sono interrotte le prove sia per salutare voi che per salutare i vari ospiti che ci saranno questa sera. Ci saranno Mara Maionchi, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Federica Nargi, Ilenia Pastorelli e tanti altri”, dice De Martino.

Stefano De Martino e la Lotteria Italia: chi ha venduto di più tra lui e Amadeus

Caterina Balivo, in diretta, svela come Stefano De Martino abbia vinto la battaglia con Amadeus nella vendita dei biglietti della Lotteria Italia. “Sono stati venduti due milioni di biglietti in più“, spiega la Balivo. “Qui non è arrivato un euro”, risponde ironizzando Stefano che, poi, ammette come la sua vita sia cambiata. “Ho trascorso tutta l’estate con le mani sul costume”, scherza facendo riferimento a tutte le voci che non lo vedevano adatto a raccogliere l’eredità di Amadeus. “Andare in onda tutti i giorni, è un sogno per chi fa questo lavoro”, risponde Stefano.

Spazio, poi, al gossip con Carmen Russo che ribadisce di non conoscere Stefano e di averlo visto solo una volta. “Nelle fake news c’è sempre un fondo di verità e la verità è che la tresca ce l’avevo con Enzo Paolo Turchi”, conclude Stefano salutando tutti.