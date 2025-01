Se si accende la televisione dopo cena su Rai1 si può trovare Stefano De Martino condurre Affari Tuoi portando nelle case un’aria che il pubblico sembra gradire. Oltre al lavoro, però, il suo nome sarà sempre legato a Belen Rodriguez, che è stato il grande amore della sua vita. Di recente in un’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv si è lasciato andare a una confessione intima che ha spiazzato: “Ho sposato Belen perché con lei il sesso era stupendo”.

Tutta la verità, nient’altro che la verità? Sembrerebbe, stando al virgolettato, che il conduttore Rai abbia deciso di dirla, senza contare che ha anche detto che ora dialogano molto e che non sono in programma dei ritorni di fiamma perché pare abbiano già depositato i documenti per il divorzio. Quindi i fan dell’ex coppia dovranno mettersi il cuore in pace perché né lei né lui sembrano essere intenzionati a ricucire i loro rapporti dal mero punto di vista sentimentale.

Stefano De Martino, la confessione di Belen Rodriguez: “Lui è il più sensuale”

Se da una parte Stefano De Martino ha ammesso i tradimenti nell’intervista rilasciata al settimanale DiPiù Tv, dall’altra Belen Rodriguez ha sempre parlato con grande libertà del suo rapporto con l’ex. Ad esempio tre anni fa a Le Iene aveva definito Stefano “il più sensuale degli uomini con cui sono stata” e che tra loro c’era una grande chimica. Quindi dal punto di vista meramente sessuale erano una coppia che andava molto d’accordo e non lo hanno mai nascosto perché alla fine non c’è nulla di male nel dirlo.

Sempre a Le Iene Belen Rodriguez aveva confessato che il conduttore di Affari Tuoi, considerando il nuovo Re della Rai, “mi ha fatta soffrire” per via dei tradimenti perpetrati alle sue spalle. Nonostante questo però sono una famiglia, vogliono un bene dell’anima al bambino che hanno messo al mondo, Santiago, e ci saranno sempre l’uno per l’altra. A confermarlo è proprio la showgirl argentina: “Per lui ciò sono e lo stesso vale da parte sua”. Insomma, può finire l’amore, ma il rispetto deve sempre essere alla basa di qualsiasi rapporto umano.