Stefano De Martino e il successo in Rai

A Stefano De Martino sono bastati pochi mesi per prendere in mano le redini di Affari tuoi, far dimenticare Amadeus e diventare il nuovo beniamino del pubblico di Raiuno. Dopo una partenza in punta di piedi, il conduttore napoletano è diventato padrone della scena incollando giorno dopo giorno milioni di telespettatori davanti ai teleschermi. Merito di una spiccata simpatia, di una grande preparazione professionale e di una predisposizione artistica che gli ha permesso di scalare le vette della televisione italiana. Dalla partecipazione ad Amici come allievo a conduttore di primo livello sono trascorsi diversi anni durante i quali De Martino non si è fatto mancare nulla.

Ballerino, conduttore, showman e intrattenitore, sono state tante le esperienze televisive grazie alle quali è approdato in Rai dove, dopo il debutto come conduttore di Stasera tutto è possibile, ha portato in scena Bar Stella per poi raccogliere la pesante eredità di Amadeus. La prima a credere nelle sue capacità è stata Maria De Filippi da cui ha raccolto preziosi consigli anche per entrare ogni giorno nelle case degli italiani. “Mi considero fortunato” – ha detto al settimanale Chi nel numero in edicola da mercoledì 15 gennaio 2025 – “ma faccio il possibile perché accada prendendomi le mie responsabilità”, aggiunge a Chi.

Stefano De Martino e il rapporto speciale con il figlio Santiago

Non solo lavoro nella vita di Stefano De Martino che è diventato papà quando era giovanissimo di Santiago, frutto del suo amore, oggi finito, con Belen Rodriguez. Papà innamorato e presente di Santiago, Stefano fa l’impossibile per non perdere nulla della sua vita accompagnandolo a pugilato e trascorrendo con lui tutto il tempo libero che ha a disposizione concedendosi, ad esempio, viaggi tra padre e figlio. Oltre ad essere papà, tuttavia, resta anche un figlio legatissimo ai genitori.

I primi fan di Stefano, infatti, sono la mamma e il papà così come il fratello Davide e la sorella Adelaide che gli ha regalato il nipotino Mattia a cui ha fatto da padrino al Battesimo. Una vita piena e intensa quella di De Martino che è ormai diventato un vero beniamino del pubblico.

