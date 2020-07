Stefano de Martino e Alessia Marcuzzi amanti?/ Giovanni Ciacci: “Qualcuno ha parlato”

E’ mai possibile che Stefano de Martino abbia tradito Belen Rodriguez con Alessia Marcuzzi? E’ proprio lei la “vecchiotta” conduttrice di cui si continua a parlare anche a Made in Sud accendendo il gossip ormai da tre settimane? Questo è quello che si chiedono i fan da giorni, da quando è venuto a galla il gossip e da quando lo stesso ballerino subito ha smentito tutto promettendo a tutti che “quando si fidanzerà sarà lui il primo a dirlo”. Con questa frase Stefano de Martino ha chiuso una volta per tutte la porta al suo passato, ovvero Belen Rodriguez, insinuando che presto ci sarà una nuova relazione e che, sicuramente, non sarà più con l’ex moglie. Questa volta la loro storia è davvero finita ma la causa sarà davvero Alessia Marcuzzi? Nei giorni scorsi Dagospia è tornato sul gossip parlando di una scoperta che l’argentina avrebbe fatto grazie all’iPad del marito ma adesso è Giovanni Ciacci a dire la sua a riguardo.

STEFANO DE MARTINO HA TRADITO BELEN CON ALESSIA MARCUZZI?

Ospite di Adriana Volpe a Ogni Mattina proprio nell’ultima ora dedicata al gossip, Ciacci si è detto certo che i rumors siano venuti fuori da una delle famiglie dei diretti interessati, quella di Belen o quella di Alessia o dello stesso Stefano de Martino. In particolare, Giovanni Ciacci ha confidato alle sue “amiche” nel salotto della Volpe: “Secondo il mio modestissimo parere vuol dire che qualcuno in famiglia ha parlato. Qualcuno di una delle tre famiglie ha parlato con il sito […] È una mia supposizione ma se D’Agostino ha parlato in questa maniera vuol dire che qualcuno delle tre famiglie ha parlato”. Sembra proprio che Ciacci non metta in dubbio la questione del tradimento, che sappia qualcosa di più di quello che ha detto?



