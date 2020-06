Belen Rodriguez, spuntano le corna/ Crisi infinita con Stefano Martino: lei ironizza?

Pubblicità

Belen Rodriguez ironizza sulla crisi che sta vivendo con Stefano De Martino? I protagonisti del gossip dell’estate continuano a restare in silenzio. La showgirl, dopo aver pubblicato un video sul proprio profilo Instagram con il quale ha ammesso che sta vivendo un periodo difficile con il marito, non è più tornata sull’argomento. In queste settimane trascorre tutt il suo tempo con il figlio Santiago e con l‘amico Mattia Ferrari. Nelle scorse ore, però, la Rodriguez è tornata sul set per un servizio fotografico. Durante una pausa, la showgirl ha scattata una foto alla sua ombra e sulla testa sono comparse quelle che sembrerebbero delle “corna”. Un gesto ironico che non è passato inosservato agli occhi dei fans che, in questi giorni, stanno sostenendo la propria beniamina con messaggi ricchi d’affetto.

Belen Rodriguez, la crisi con Stefano De Martino continua

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua anche se i motivi restano ancora ignoti. I fans, dopo il gossip lanciato nelle scorse settimane, si sono schierati in massa con la showgirl argentina pensando immediatamente ad un presunto tradimento del conduttore napoletano che, in questo momento, si trova ancora a Napoli per la conduzione della nuova edizione di Made in Sud. I motivi veri che hanno portato alla crisi non sono ancora noti. Qualcuno esorta la showgirl a pensarci e a rimettere a posto i cocci del suo matrimonio mentre altri addebitano i motivi della crisi a De Martino che, invece, continua a restare in silenzio preferendo concentrarsi sul lavoro. Di fronte a tanti rumors, così, Belen sceglie la strada dell’ironia conquistando i consensi dei suoi milioni di followers.



