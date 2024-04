Stefano De Martino e Belen insieme al compleanno di Santiago/ “Rapporti distesi” dopo le stoccate in TV

Stefano De Martino e Belen Rodriguez, rapporti distesi dopo le frecciate in TV alla festa del figlio Santiago

“Quali sono i miei progetti per i prossimi dieci anni? Avevo già un figlio, ma ti avrei risposto che avrei voluto figli e la vita di adesso ma con meno corna”. Con queste parole Belen Rodriguez, ospite di Alessandro Cattelan a Stasera C’è Cattelan, lanciava una chiara stoccata al suo ex Stefano De Martino. Lo stesso con il quale è stata recentemente paparazza dal settimanale Chi, tra sorrisi e complicità.

Stefano De Martino e Belen Rodriguez si sono infatti ritrovati al compleanno di Santiago, il loro unico figlio, in un’atmosfera fatta di giochi, risate e serenità. Come sottolinea il noto settimanale, nonostante le frecciatine della showgirl e conduttrice, i rapporti col suo ex sono distesi, soprattutto per amore del loro bambino.

Stefano De Martino, giochi e risate con la piccola Luna Marì alla festa di Santiago

Nelle foto di compleanno, Stefano De Martino festeggia suo figlio Santiago ma gioca anche con Luna Marì, la figlia che Belen ha avuto da Antonino Spinalbese. La porta sulle spalle, la fa volare in alto e sorride insieme a lei, il tutto sotto gli occhi della sua ex moglie. D’altronde, come il settimanale sottolinea, tra Stefano e Antonino c’è un ottimo rapporto. Quel che è stato, insomma, non si dimentica, ma questo non impedisce ai due ex coniugi di avere rapporti sereni e civili, e di presenziare fianco a fianco agli eventi che riguardano loro figlio. Certo, questo avvicinamento tra Belen e Stefano non è certo da intendere come il preludio di un ritorno di fiamma ma, come abbiamo detto, solo l’atto responsabile di due persone che amano profondamente il loro bambino e che si sono amate a lungo.











