Stefano De Martino e Belen si separano anche in Tv/ “Castrocaro condotto solo da..”

Quello che ha come protagonisti Stefano De Martino e Belen Rodriguez continua ad essere il gossip più caldo dell’estate. Se la rottura è ormai ufficiale, i veri dubbi sono sorti nelle ultime ore in merito alle nuove questioni amorose che riguardano l’ex coppia. Se Stefano avrebbe avuto una relazione segreta con Alessia Marcuzzi, scoperta da Belen (ma smentita dal ballerino), la Rodriguez avrebbe già un nuovo fidanzato: Gianmaria Antinolfi. Nessuna conferma dalla showgirl argentina, eppure alcuni scatti e video incastrerebbero la nuova coppia. Tornando però a Stefano e Belen, pare che la rottura vada ben oltre la sfera privata e, anzi, tocchi anche quella professionale e lavorativa. Ancora una volta è Dagospia a lanciare una nuova indiscrezione sui due ex.

Stefano De Martino e Belen si separano anche in Tv: le novità sul festival di Castrocaro 2020

Ecco quanto scritto da Giuseppe Candela per il portale di Roberto D’Agostino: “La rottura tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua a far notizia, proprio Dagospia ha rivelato il flirt con Alessia Marcuzzi, scoperto dalla showgirl argentina, e ha aggiunto dettagli sul comportamento del vivace ballerino.” Ecco poi la nuova indiscrezione: “La notizia però questa volta è un’altra: la coppia scoppia anche in tv.” I due, insomma, non saranno insieme sul palco per un evento che li ha visto lo scorso anno protagonisti: “Lo scorso anno il Festival di Castrocaro aveva visto alla conduzione moglie e marito ma il prossimo 27 agosto, per la seconda volta su Rai2, la trasmissione sarà condotta solo da De Martino ma senza Belin Belen. La showgirl, salvo colpi di scena, non ci sarà.” si legge.



© RIPRODUZIONE RISERVATA