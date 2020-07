Stefano De Martino ha tradito Belen con Alessia Marcuzzi?/ Dagospia: “beccati da…”

Una vera e propria bomba quella di gossip che coinvolge la coppia più discussa di queste settimane. Si torna infatti a parlare di Belen Rodriguez e Stefano De Martino e della crisi matrimoniale che i due stanno vivendo. Se, infatti, sembrava sfumata l’ipotesi secondo la quale a frantumare nuovamente il loro matrimonio fosse stato un tradimento, ciò che svela oggi Dagospia non solo riaccende le luci su questa possibilità, ma rende il fatto eclatante per il nome della presunta amante. “C’è un filo rosso che lega la fine del rapporto De Martino-Belen e la crisi Marcuzzi-Calabresi” si legge infatti nella ‘dago-flash’. Che infine lancia l’eclatante scoop: “La relazione clandestina (scoperta da Belen) tra De Martino e Alessia Marcuzzi!”

Stefano De Martino e Alessia Marcuzzi hanno avuto una relazione segreta? Lo scoop

Le parole di Dagospia sono inequivocabili: Stefano De Martino avrebbe avuto una relazione clandestina con Alessia Marcuzzi e a scoprirla sarebbe stata proprio Belen Rodriguez! Alcune settimane fa si è infatti parlato di crisi e di allontanamento anche per la conduttrice dell’Isola dei Famosi e per suo marito Paolo Calabresi. Lo scoop è andato poi scemando, non trovando effettiva conferma nei fatti e nei diretti interessati. Oggi però tutto cambia: la crisi tra Paolo e Alessia potrebbe esserci stata e proprio a causa di Stefano De Martino. Alessia e Stefano, d’altronde, si conoscono bene: insieme, infatti, hanno diretto un’edizione dell’Isola dei Famosi, lei come conduttrice, lui come inviato in Honduras. Di fronte a questo infuocato gossip quale sarà la reazione dei diretti interessati?



