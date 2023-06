Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno litigato?/ Retroscena choc dalla festa del Napoli: cos’è successo

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio hanno litigato? Spunta il retroscena dalla festa per lo scudetto del Napoli

Lo scorso 4 giugno, in diretta su Rai 2, Napoli festeggiava la vittoria dello scudetto in un grande evento organizzato allo Stadio Maradona di Napoli e condotto da Stefano De Martino. Tanti gli ospiti che si sono esibiti durante la grande festa, tra loro anche Gigi D’Alessio, cantante amatissimo dal popolo napoletano che proprio pochi giorni prima ha tenuto a Piazza del Plebiscito un concerto di fronte a migliaia di persone.

Tra Stefano e Gigi in diretta ci sono stati sorrisi e abbracci, nulla che facesse pensare che dietro le quinte ci fosse in realtà stato un forte scontro tra i due. Eppure è questo che scrive Pipol Gossip, lanciando un’indiscrezione molto forte sul conduttore e il suo ospite.

Stefano De Martino e Gigi D’Alessio, cos’è accaduto e perché avrebbero litigato

Ecco quanto scrive la fonte: “Prima della festa del Napoli c’è stato uno screzio durissimo tra Gigi D’Alessio e Stefano De Martino (anche se in onda i due si sono abbracciati). Il motivo del litigio dettato dalle canzoni scelte da Gigi e dalla presenza di un artista che De Martino non voleva sul palco. Alla fine la proposta di Gigi è passata per la serenità di tutti.” Stefano e Gigi avrebbero dunque avuto una lite per la scaletta del cantante ma anche per la presenza di un ospite ‘sgradito’ a Stefano: che si tratti di Rosario Miraggio, arrivato insieme a Gigi D’Alessio ed esibitosi subito dopo di lui? Ricordiamo che Rosario è legato a Gigi dal punto di vista familiare, essendo il compagno della nipote Antonella D’Alessio.

