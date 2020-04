Stefano De Martino e Santiago, marito e figlio Belen/ “L’amore non si mette in pausa”

Pubblicità

Stefano De Martino e Santiago sono rispettivamente il marito e il figlio della bellissima Belen Rodriguez, ospite di “Verissimo – Le Storie” in onda sabato 18 aprile 2020 su Canale 5. Dopo un periodo di allontanamento la coppia ha ritrovato la complicità di un tempo ed oggi sono più innamorati che mai. La conferma arriva dai social dove la coppia condivide con i fan tantissimi momenti della loro vita privata e non solo, anche se la showgirl non ha nascosto di aver avuto paura di ricominciare con Stefano: “è stato lui a spingere. Ricordo che io dicevo ‘facciamo così, frequentiamoci, non diamoci dei titoli’, non volevo sentirmi chiamare la ‘mia fidanzata’, avevo paura di lui. Ad un certo punto ricordo che eravamo in macchina, mi stava portando a mangiare ad un ristorantino e si è fermato, ha accostato la macchina e mi ha detto ‘basta, sei la mia donna, la smetti di scappare’. Quella sua reazione mi ha fatto molto piacere e da lì è ricominciato tutto, come marito e moglie!”. Un amore ritrovato quello tra Stefano e Belen che, durante l’intervista a Verissimo ha precisato: “l’amore non si riesca a mettere in pausa, sono la rabbia e la sofferenza a metterlo in pausa. Ma l’amore se c’è c’è'”.

Pubblicità

Belen Rodriguez: “Stefano De Martino mi ha ribaciata e Santiago è un creativo”

Il vero amore ha trionfato. E’ proprio il caso di Belen Rodriguez e Stefano De Martino che, dopo un lungo periodo di pausa, sono tornati insieme. A raccontare quando e dove c’è stato il primo bacio dopo la rottura è stata proprio la showgirl argentina: “il primo bacio dopo la rottura è avvenuto in una serata organizzata da lui. Mi sono ritrovata in consolle e l’ho baciato davanti a tutti. Poi io gli ho detto frequentiamoci, non diamoci titoli. Non volevo sentirmi chiamare la mia fidanzata perché avevo paura di lui”. Oggi Belen e Stefano sono tornati ad essere una famiglia anche il primo figlio Santiago, il collante e l’anima del loro amore. Un bambino a cui non è mancato mai l’affetto di un padre e di una madre, ma che oggi può finalmente ritrovare sotto lo stesso tetto la sua mamma e il suo papà. In occasione del suo settimo compleanno, Stefano gli ha dedicato un bellissimo messaggio d’auguri: “buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile e appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa : ‘Tutta la Jungla!'”.



© RIPRODUZIONE RISERVATA