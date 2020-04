Santiago De Martino compie 7 anni/ Papà Stefano: “sono fiero di te”

Santiago De Martino compie oggi, giovedì 9 aprile, 7 anni. Per il figlio di Belen Rodriguez e Stefano De Martino è un giorno speciale che il piccolo sta trascorrendo con la famiglia riunita. A rendere ancora più speciale il giorno del compleanno di Santiago è il padre Stefano che, su Instagram, ha pubblicato una foto del suo “ometto” dedicandogli delle bellissime parole d’amore. “Oggi il mio ometto compie 7 anni. Buon compleanno Santi, continua a crescere così piccolo mio, creativo, sensibile ed appassionato. Sono fiero di te. Ti amo tanto, tanto quanto? Come avresti risposto tu qualche anno fa: ‘Tutta la Jungla!’”. Belen, invece, ha pubblicato alcune storie con la torta di compleanno per Santiago che ha spento le sette candeline nella tranquillità della sua casa.



SANTIAGO DE MARTINO: GLI AUGURI DELLE ZIE CECILIA RODRIGUEZ E ADELAIDE

Anche le zie Cecilia Rodriguez e Adelaide De Martino hanno augurato buon compleanno al piccolo Santiago. La sorella di Stefano ha condiviso sul proprio profilo Instagram un video di qualche anno fa condividendo con i suoi followers tutto l’amore che prova per il suo primo nipotino. “E proprio nel giorno del tuo compleanno mi rendo conto che mi manchi un po’ di più ma sappi che ti guardo da lontano, ti vedo imparare ad andare in bicicletta, costruire giochi, cantare,suonare e non posso fare altro che essere orgogliosa del bambino che sei. Buon compleanno amore di zia“, ha scritto Ady De Martino. “Buon compleanno. Che tu sia sempre così come sei, buono, intelligente, dolce, compagno. Ti amo con tutto il mio cuore”, ha scritto invece Cecilia, in Trentino con Ignazio Moser.





© RIPRODUZIONE RISERVATA