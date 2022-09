Stefano De Martino/ Estate di passione con Belen Rodriguez ma a Venezia 79 lei…

Stefano De Martino, estate da urlo: la carriera spicca il volo

Momento magico per Stefano De Martino, che si appresta a chiudere in bellezza la sua estate televisiva con Tim Music Awards. Dopo il ritorno di fiamma con Belen Rodriguez, il successo in tv e l’affetto dei fan sul red carpet del Festival di Venezia, l’ex ballerino di Amici compie nuovi passi avanti in carriera e segna una nuova importante collaborazione. La più fresca è stata annunciata direttamente dallo showman campano nei giorni scorsi, quando ha condiviso coi fan la notizia del suo nuovo incarico di ambassador con Lexus.

Stefano ha dato la sensazione di essere su di giri per l’inizio di questa avventura lavorativa. “Perché è un mondo che ho sempre guardato con ammirazione ma anche timore reverenziale, al quale mi sto avvicinando in punta di piedi. Amo cambiare, crescere, scoprire, imparare, mettermi alla prova, fare esperienze nuove, autentiche. Conto di fare proprio questo”, ha dichiarato il conduttore e opinionista napoletano.

Stefano De Martino al Festival di Venezia senza Belen Rodriguez

Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Belen Rodriguez, invece, tutto sembra procedere a gonfie vele. Anche se, quando è stato pizzicato al Festival di Venezia in solitaria, molti fan hanno iniziato a temere il peggio. Questo perché la love story con Belen Rodriguez ha abituato il pubblico a veri e propri colpi di scena, con stravolgimenti continui. Non sembra essere questo il caso, però, dal momento che Stefano e Belen, dopo aver faticosamente ritrovato l’intesa, stanno attraversando un periodo meraviglioso dal punto di vista sentimentale.

