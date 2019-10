Stefano De Martino/ Il sogno Sanremo e quella battuta di Emma Marrone: video!

Continua il successo di Stefano De Martino a Stasera tutto è Possibile. Il ballerino e conduttore torna in onda questa sera su Rai 2 con lo show che lo ha incoronato in questo ruolo e che potrebbe assicurargli nei prossimi mesi ingaggi di gran prestigio. Per il marito di Belen Rodriguez, infatti, potrebbe arrivare il palco di Sanremo, o meglio, del Dopo festival. Ad annunciarlo il settimanale Spy, su cui si legge: “Destinazione Sanremo. Chissà quante cose cambieranno da qui a febbraio, ma in Viale Mazzini sono già partite le prime scommesse su chi sarà alla conduzione del Dopo Festival. Ci sono già dei nomi. I più quotati? Stefano De Martino e la bellissima Elisabetta Gregoraci. Riusciranno due ad arrivare tranquilli e indenni da invidie, gelosie, raccomandazioni e rivalità, nella città dei fiori?”

Stefano De Martino e quella battuta di Emma Marrone

Stefano De Martino sembra dunque essere sempre più vicino al Festival di Sanremo ma è ancora presto per dirlo con certezza. Le possibilità non mancano ma solo nei prossimi mesi potrebbe arrivare la fatidica conferma. Appena tornato dalle Maldive dopo una bellissima e romantica vacanza con Belen Rodriguez, Stefano è però tornato al centro dell’attenzione per la battuta della sua nota ex fidanzata Emma Marrone. A Roma per la presentazione del nuovo album “Fortuna”, Emma si è lasciata andare ad una battuta stile Virginia Raffaele: “Che musica ascolto? Ti dico gli ultimi acquisti? Tommaso Paradiso? No. Telefon Tel Aviv, Riccardo Sinigallia, Di Martino o… De Martino?” Inutile dire che l’intero uditorio è scoppiato a ridere!





