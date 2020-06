Stefano De Martino “La crisi con Belen? Rimane privata”/ “Spero di essere compreso..”

Pubblicità

La crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino continua ad essere l’argomento più caldo di queste settimane. Dopo l’iniziale gossip è stata la showgirl argentina a confermare l’allontanamento da suo marito, anche se le motivazioni rimangono ancora un mistero. Nulla è invece trapelato da Stefano, almeno fino all’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni nel numero in edicola questa settimana. A Stefano è stato infatti chiesto di questo momento difficile con sua moglie Belen, il ballerino però ha preferito non sbottonarsi troppo: “Sono consapevole del fatto che finora la mia vita privata sia stata parte integrante di quella pubblica – ha ammesso – e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche per l’età, preferisco che quella parte rimanga appunto privata”.

Pubblicità

Stefano De Martino non parla di Belen ma torna in tv con Made in Sud

Insomma, Stefano De Martino preferisce tenere riservato e privato questo difficile momento della sua vita amorosa. È invece molto felice perché presto lo rivedremo alla conduzione della nuova edizione di Made in Sud al fianco di Fatima Trotta e Biagio Izzo, da lunedì 15 giugno. “Andremo in onda senza pubblico e avremo un occhio sui temi di attualità ma nel rispetto dei tristi eventi che abbiamo vissuto durante la pandemia. – ha spiegato il ballerino e conduttore, per poi aggiungere – Sul palco avremo un metro e mezzo di distanza, sono bandite le strette di mano. Molte gag che si basavano sul contatto fisico sono state riscritte”. Made in Sud dunque si prepara a fare ritorno su Rai 2 ma in modalità diverse e aderenti a tutte le nuove norme da rispettare.



© RIPRODUZIONE RISERVATA