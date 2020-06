Belen Rodriguez vede Stefano De Martino in tv: “Perfidia”/ Lei si sfoga, lui…

Pubblicità

Ormai la crisi che Belen Rodriguez e Stefano De Martino intasa giornali e siti di gossip. Dai primi indizi sino alla conferma arrivata dalla showgirl, la situazione continua ad incuriosire molti fan della coppia che si chiedono ora quali siano le motivazioni di questa rottura. D’altronde la Rodriguez ci mette lo zampino e con alcuni gesti social alimenta ulteriormente la curiosità. Alcune ore fa la showgirl argentina si è infatti resa protagonista di un gesto social che fa pensare. Belen si è infatti ritrovata in tv l’immagine di Stefano De Martino, di qualche anno fa, e ha deciso di immortalarla per poi postarla sul suo profilo Instagram in una storia. Se questo non bastasse, sulla foto in basso ha lasciato scritta una parola: “perfidia”. Un gesto che potrebbe sembrare uno sfogo contro il ballerino ma che potrebbe anche rappresentare la difficoltà di rivederlo seppur solo in tv.

Pubblicità

Belen Rodriguez e i “segni del dolore” per la rottura con Stefano De Martino

Ciò che è certo è che Belen Rodriguez sta vivendo un momento per nulla facile. A notarlo sono stati anche i tanti fan della showgirl che, sotto uno dei suoi ultimi scatti social in cui tiene tra le braccia un neonato, hanno sottolineato i palesi segni di dolore sul suo viso. “Belen spero tu possa riprenderti al più presto – ha scritto una follower – hai il viso molto provato e si vede che non stai passando un bel periodo. Al di là del fatto che tu sei stupenda sempre”. O ancora: “Belen ti auguro che ti riprendi presto – ha scritto un’altra fan – il tuo viso parla”. E mentre Belen sottolinea questo momento di crisi, Stefano continua a rimanere in silenzio.





© RIPRODUZIONE RISERVATA