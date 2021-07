Stefano De Martino “L’addio alla danza? Non ero straordinario”/ “Se avessi smesso…”

Stefano De Martino, dopo aver iniziato la propria carriera come ballerino prima partecipando come allievo di Amici e poi diventando un professionista del talent show di canale 5, ha lasciato il mondo della danza per trasformarsi in conduttore. La prima a dargli la possibilità di sperimentare la conduzione è stata Maria De Filippi che gli ha affidato la conduzione del daytime di Amici. De Martino ha poi fatto il grande salto con il passaggio alla Rai dove ha condotto prima Made in Sud e poi Stasera tutto è possibile. Con Amici 2021 è tornato accanto a Maria De Filippi che lo ha voluto come giudice sfoggiando ancora il suo indubbio talento ballerino, ma perchè Stefano De Martino ha lasciato la danza? A svelare il vero motivo è stato proprio l’ex marito di Belen Rodriguez in un’intervista rilasciata a Vanity Fair.

Stefano De Martino e l’addio alla danza: “Non avevo la grazia di un’étoile”

Divertente, simpatico e autoironico al punto che, nella sua biografia di Instagram si legge “Napoletano, classe 89, conduttore meno famoso di Pippo Baudo, ballerino meno famoso di Roberto Bolle, compagno meno famoso delle sue ex“, Stefano De Martino, a Vanity Fair, svela il vero motivo che lo ha spinto a dire addio alla danza dopo anni di allenamenti, lezioni e duro lavoro. “Non ero straordinario e non avevo la grazia di un’étoile. Avevo la professionalità e tenevo tra le dita il mestiere, ma siamo onesti e diciamo la verità: se avessi smesso all’improvviso non se ne sarebbe accorto nessuno”, ha spiegato Stefano che, per il proprio futuro, ha scelto un’altra strada. “Mi interessa la creatività, la scrittura dei programmi. Il processo di costruzione di cui produzione e conduzione sono soltanto gli ultimi passi. Forse i più meccanici dell’intera maratona. È un percorso che ho scelto di intraprendere in modo molto personale e che non so ancora dove mi porterà”, ha concluso.

