Stefano De Martino, auguri a Belen Rodriguez?/ Dopo la nascita di Luna Marì…

Stefano De Martino resterà sempre uno dei più grandi amori di Belen Rodriguez. Con lui, la showgirl argentina ha provato l’emozione di pronunciare il fatidico sì, ma soprattutto la gioia di diventare mamma per la prima volta. La nascita di Santiago ha cambiato la vita di entrambi. Follemente innamorati del figlio, Belen e Stefano hanno provato a salvare il loro matrimonio dicendosi definitivamente addio quando hanno capito di non poter più ritrovare la magia di un tempo. Dopo la separazione, sono riusciti a trasformare il sentimento che li aveva uniti in affetto dando vita ad un rapporto basato sul reciproco rispetto e dando, così, al figlio Santiago la serenità di cui ha bisogno per crescere. Se, tuttavia, Belen è riuscita a rifarsi una vita accanto ad Antonino Spinalbese con cui ha coronato l’amore con la nascita di Luna Marì, Stefano è ufficialmente ancora single, ma come ha reagito il conduttore napoletano alla nascita della figlia dell’ex moglie?

Stefano De Martino, il silenzio dopo la nascita della figlia di Belen Rodriguez

Stefano De Martino ha festeggiato la vittoria della Nazionale Italia agli Europei di calcio, di fronte alla nascita di Luna Marì è rimasto in silenzio. Nessun post e nessuna storia su Instagram da parte del conduttore napoletano il quale, tuttavia, parla raramente della propria vita privata. Anche sui social, pubblica soprattutto cose inerenti al suo lavoro facendo poche eccezioni. Sicuramente, gli auguri di Stefano De Martino a mamma Belen saranno arrivati in privato. Sia De Martino che la Rodriguez, del resto, ultimamente, stanno preferendo mantenere un basso profilo.

