Stefano De Martino lascia Amici 2022?/ La risposta preoccupa i fan

Amici 2022 di Maria De Filippi, Stefano De Martino sarà al serale come giudice?

A poche settimane dal via alla nuova edizione di Amici, Amici 2022 di Maria De Filippi, tra i telespettatori di Canale 5 ci si chiede se tra gli altri giudici Stefano De Martino possa confermarsi, all’atteso serale del talent. Insieme ad Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino dei The Kolors, com’é ormai risaputo, Stefano De Martino ha composto la giuria adibita alle votazioni al serale di Amici 21, e incalzato da Vanity Fair, sulla sua possibile riconferma alla fase finale di Amici 22, intanto il vip napoletano non darebbe per certo un rientro al format di Maria De Filippi, nel ruolo di giudice: “Vedremo. Sono molto impegnato in Rai quest’anno, non so se le cose riuscirei a portarle a termine, ma vediamo”. Insomma, l’ex allievo ballerino di Amici 9 potrebbe aver maturato la scelta di concentrarsi sugli impegni di conduttore TV che lo vedono da tempo protagonista in casa Rai, a dispetto del desiderio dei telespettatori delle reti competitor Mediaset, che lo vorrebbero rivedere al serale di Amici.

Stefano De Martino lascia Amici 2022 per i progetti in Rai?

Tra le esperienze TV maturate in casa Rai come conduttore dal ballerino, si ricordi il programma Stasera Tutto é possibile: “Step ha una sua unicità in questo, non essendo un programma scritto. C’è talmente tanto da fare che bisogna avere parecchia esperienza di palco per reggere lo show dall’inizio alla fine”. Su Bar Stella, invece, Stefano De Martino ha affermato: “Lo sento molto mio, e spero che quest’anno prenda il passo che ho immaginato quando l’ho scritto. L’anno scorso abbiamo raccontato la storia del bar, quest’anno è come se lo aprissimo, trasformandolo in uno show dal gusto arboriano“.

Insomma, Stefano De Martino potrebbe voler lasciare in definitiva la collaborazione avviata con Maria De Filippi ad Amici per i progetti in Rai, un’ipotesi che ora preoccupa e delude i fan dell’ex Amici 9 a fronte delle aspettative generali maturate dal pubblico, all’idea di vedere l’ex ballerino al serale di Amici 22.

