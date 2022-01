Stefano De Martino: perché è finita con Belen Rodriguez?/ “Non è facile stare con me perché…”

Nessun tradimento dietro la rottura tra Stefano de Martino e Belen Rodriguez. La coppia, per diverso tempo, è stata al centro del gossip facendo sognare migliaia di fans e appassionati. La modella argentina e il ballerino di Amici sembravano vivere una vera e propria favola e con il loro matrimonio da sogno e poi con la nascita del figlio Santiago, sembravano destinati a stare insieme per sempre. Le voci del gossip, però, non si sono mai placate durante la loro storia d’amore. Puntualmente sui media circolavano voci riguardanti malumori e presunti tradimenti.

Non sono mai stati del tutto compresi, infatti, i motivi che hanno portato Stefano e Belen a separarsi, certo è che entrambi hanno sofferto molto. In una intervista, l’ex ballerino di Amici disse di aver patito il fatto di essere considerato “il marito di Belen”. In qualche modo, probabilmente, sentiva sminuita la sua figura di uomo e professionale. “Sono triste e molto provata da quello che sta succedendo, ma mi rialzerò”, aveva invece commentato la fotomodella dopo la fine della storia con Stefano.

Belen Rodriguez, in qualche modo, si era presa anche molte responsabilità in seguito alla rottura, ammettendo di essere una donna ed una compagna molto esigente. “Non è facile stare con me”, aveva raccontato in una bella intervista Chi, mettendo anche a tacere le voci su presunti tradimenti. “Pretendo tanto, voglio sempre il fuoco e, quando la fiamma si abbassa, divento una rompipalle” , le parole della showgirl. E dopo un primo momento di tensione e in seguito di distacco totale, i due sono finalmente riusciti a trovare un punto di incontro e ad avere rapporti cordiali, soprattutto per il bene del piccolo Santiago. Oltretutto, nel corso degli anni, Stefano e Belen hanno avuto modo di collaborare per quanto riguarda la conduzione o la partecipazione ad alcuni programmi televisivi. Il peggio, inteso come malumori e incomprensioni, si può dire che sia alla spalle.

