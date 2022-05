Stefano De Martino ricuce i rapporti con Emma/ “La nostra storia è stata una cosa…”

Amici, Stefano De Martino ricorda l’amore con Emma Marrone ad Amici 9

Reduce dal ruolo di giudice coperto al fianco di Emanuele Filiberto di Savoia e Stash Fiordispino dei The Kolors, in giuria, al serale di Amici 21, Stefano De Martino torna a far parlare di sé per la nuova intervista esclusiva rilasciata ai microfoni del Corriere. In occasione del nuovo intervento a mezzo stampa, l’ex allievo ballerino di Amici, tra le altre dichiarazioni, non ha lesinato parole sull’ex fiamma storica conosciuta al talent prodotto e condotto da Maria De Filippi, all’edizione di Amici 9. Si tratta di Emma Marrone, che in queste ore festeggia l’emozione di aver coperto il ruolo di special guest all’opening del concerto di Vasco Rossi tenutosi all’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a Imola.

Nel dettaglio l’ex ballerino e giudice di Amici 21, incalzato sui rapporti intercorrenti con Emma, non ha fatto mistero di aver ricucito i rapporti con lei nonostante il naufragio della loro lovestory, che lui ritiene un momento highlight della sua giovinezza.

Stefano De Martino a cuore aperto sull’amore ad Amici.

«È una persona bellissima. La nostra storia è stata una cosa di gioventù che ricordo con affetto -fa sapere Stefano De Martino sul conto dell’ex fiamma storica e ora cantautrice italiana e artista poliedrica di successo-. Mi fa piacere sia riuscita a evolversi come artista: è una cantante affermata, fa cinema, tv…». Se Stefano De Martino va ai concerti dell’ex, Emma Marrone? «Quando capita volentieri, l’ultimo prima del Covid. Siamo rimasti in ottimi rapporti», confida l’intervistato. Nel frattempo, Stefano è tornato a fare coppia fissa con Belen Rodriguez, la donna che ha soffiato per sempre l’ex ballerino ad Emma Marrone, senza lasciare alla cantante alcuna chance di un ritorno di fiamma con l’uomo che l’ha fatta capitolare tra i banchi della scuola più amata dagli italiani. E in occasione dell’intervista, poi, Stefano non lesina dichiarazioni neanche sul conto di Maria De Filippi, che con il suo talent lo ha reso celebre al grande pubblico del piccolo schermo. Questo quando gli viene chiesto se frequenta la timoniera di Amici, nel privato: «Sì, mi confronto spesso con Maria e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo». Belen Rodriguez e Stefano De Martino, il fidanzamento mai ufficializzato/ Lei vuole un altro figlio?

