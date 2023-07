Stefano De Martino, serate in discoteca segrete?/ “Partecipa come ospite a cifre importanti”: l’indiscrezione

Stefano De Martino, serate segrete come special guest in discoteca? L’indiscrezione

Mentre si gode una vacanza con suo figlio Santiago, Stefano De Martino continua ad essere uno dei grandi protagonisti del gossip delle ultime settimane. Le voci dell’ennesima rottura con la moglie Belen Rodriguez si fanno sempre più insistenti, al punto tale che il conduttore pare abbia deciso di allontanarsi per un po’ dall’Italia, sperando che si calmino le acque. Non si calmano però i gossip che lo riguardano.

Rottura Belen Rodriguez e Stefano De Martino: spunta il gesto social della sorella di lui/ Adelaide smette...

L’ultimo lo lancia Dagospia, svelando di alcune serate che Stefano terrebbe in discoteca che preferirebbe tenere segrete. A quanto pare il conduttore parteciperebbe come ospite speciale e in cambio di cospicui compensi. Ma perché tenerle nascoste?

“Stefano De Martino ospite in discoteca per cifre importanti”

“Stefano De Martino ‘nasconde’ le sue serate in discoteca. – scrive Dagospia – Non a Belen Rodriguez, non per questioni di cuore. L’ex ballerino di Amici partecipa molto spesso, in cambio di cifre a dir poco importanti, come special guest a feste in discoteca. Un po’ come avveniva per i tronisti di Uomini e Donne ai tempi d’oro. De Martino per non sporcarsi “l’immagine” non annuncia, non rilancia le sue ospitate sui social. Punta a un profilo alto? Nel dubbio porta a casa la ‘grana’”. Stefano, dunque, preferirebbe tenere queste serate lontano dai riflettori, non pubblicizzandole per non ‘sporcarsi l’immagine’, scrive la fonte. Non sarebbe invece una sorpresa per Belen, consapevole delle notti da ospite del marito in tali locali.

"Stefano De Martino arrabbiato, si è sentito tradito da Belen"/ Spunta il clamoroso retroscena sulla rottura

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino vola via da Belen e lascia l'Italia: è finita?/ Viaggio per due dopo lo scoop sulla crisi

© RIPRODUZIONE RISERVATA