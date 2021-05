Stefano de Martino “Specchietto auto distrutto”/ I festeggiamenti per lo scudetto..

Tra le vittime della foga dei tifosi interisti c’è anche Stefano De Martino. Mentre un fiume di gente si è ritrovato a Piazza Duomo per festeggiare lo scudetto dell’Inter, ha travolto tutto quello che si è trovato davanti. Se da una parte c’erano famiglie, ordinate, con mascherine e distanziamento, dall’altra c’è chi ha preso la Piazza, e un po’ anche le strade, come se fosse uno stadio, con tutto quello che questo significa. A denunciare i danni fatti dai tifosi è Stefano de Martino che sui social mostra lo specchietto della sua auto distrutto e a terra: “Il mio specchietto evidentemente intralciava i festeggiamenti”. La foto ha fatto subito il giro del web e in molti hanno colto l’occasione per rilanciare quello che è successo proprio in occasione dei festeggiamenti dello scudetto dell’Inter che ha portato 30mila tifosi hanno invaso i luoghi simbolo di Milano, gli stessi che il napoletano ha imparato ad amare e vivere visto che si è trasferito lì quando ha sposato Belen Rodriguez e poi vi è tornato quando ha deciso di non stare lontano da suo figlio Santiago come accaduto per lavoro in passato.

Stefano de Martino “Specchietto auto distrutto”

La polemica di Stefano de Martino si è conclusa proprio con la foto sui social e nelle storie su Instagram visto che poi il ballerino è subito partito per Napoli ed è proprio da lì che ha pubblicato le sue ultime foto. Siamo sicuri che il ballerino ha già fatto risistemare i danni della foga dei tifosi ma altri potrebbero non essere così fortunati da farlo in tempi brevi.

