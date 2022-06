Stefano De Martino spiazza sul ritorno con Belen/ “Tutti hanno un amore tormentato”

Maurizio Costanzo Show, ospite in studio Stefano De Martino

In serata serata, questo giovedì 1° giugno 2022 su Canale 5 viene trasmessa la nuova ed ultima puntata del Maurizio Costanzo Show 2022. In differita dal Teatro Parioli figurano al nuovo appuntamento tv diversi ospiti più o meno noti al grande pubblico del piccolo schermo, tra i quali il sottosegretario alla presidenza dei ministro Franco Gabrielli. E poi Piero Chiambretti, Pio e Amedeo, Barbara Palombelli, Maria Monsè, Caterina Balivo e il marito Guido Maria Brera e tanti altri. In aggiunta, il gradito ritorno in tv di Stefano De Martino, che quindi torna a raccontarsi e a apparire pubblicamente in dopo aver ufficializzato il suo ennesimo ritorno di fiamma con l’ex moglie storica da cui ha divorziato, Belen Rodriguez.

Gf vip 7, un ex di Belen Rodriguez concorrente?/ Al via il totonomi sul cast

A conferma della reunion con la modella argentina, l’ex ballerino e giudice di Amici di Maria De Filippi ha rilasciato un’intervista esclusiva al Corriere della sera, In occasione dell’intervento a mezzo stampa, incalzato sulla curiosità generale che aleggia rispetto all’incessante interrogativo di chi non fa altro che chiedersi se lui e Belen siano a tutti gli effetti tornati a formare una coppia fissa, lui ammette di amare ancora la madre del figlio Santiago: “Sì sì. Credo ci sia una sorta di transfer emotivo nei nostri confronti. Tutti hanno avuto un amore tormentato: nella quasi morbosità con cui vogliono capire come va a finire c’è la velata speranza che ci sia un lieto fine anche per loro». E aggiunge: «In dieci anni cambiano tante cose. La vita fa percorsi strani e ho smesso di analizzarli. Cerco di improvvisare, come faccio nel lavoro».

Stefano De Martino torna da Belen Rodriguez/ "Luna Marie? La sorella di Santiago e io..."

Stefano De Martino tra passato, presente e futuro

L’amore tra l’ospite al Maurizio Costanzo Show, Stefano De Martino, e Belen Rodriguez veniva per la prima volta reso di dominio pubblico ad Amici di Maria De Filippi (edizione Amici 11), dove a suo tempo Belen e Stefano coprivano i ruoli di ballerini professionisti nel corpo di ballo, in concomitanza con la crisi d’amore culminata tra l’ex Amici 9 Emma e il giovane showman. E se Belen rappresenta il passato, presente e futuro, per lui, lo stesso può dirsi anche sul conto di Emma, con cui Stefano è rimasto in buoni rapporti, e Maria De Filippi a cui l’ospite al Maurizio Costanzo Show chiede spesso consigli: «Sì, mi confronto spesso con lei e so che è un piccolo grande lusso per il mio mestiere. Prima delle grandi decisioni la chiamo».

LEGGI ANCHE:

Stefano De Martino ricuce i rapporti con Emma/ "La nostra storia è stata una cosa..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA