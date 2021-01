Stefano De Martino “Tenuto lontano l’eroina”/ “Vedevo siringhe, lacci emostatici..”

Stefano De Martino è uno dei personaggi televisivi del momento. Dopo essere diventato popolare partecipando come ballerino ad Amici, è riuscito ad affermarsi come conduttore e, dal 12 gennaio tornerà in onda su Rai2 con la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Con gli anni, Stefano De Martino ha dimostrato che, lavorando duramente, si possono realizzare i propri sogni. Eppure, sebbene la sua infanzia sia stata serena e felice, Stefano avrebbe potuto lasciarsi condizionare dall’ambiente in cui viveva. «Sono cresciuto negli anni Novanta a Torre Annunziata, in una realtà violenta, fatta di guerre tra clan, di spaccio all’aria aperta. In quei posti si cresce velocemente», ha raccontato al Corriere della Sera. Stefano, con la sua famiglia, viveva a Torre Annunziata in, un palazzo molto fatiscente, sopravvissuto al terremoto del 1980. “Non aveva né portone né citofono, ci si chiamava con un fischio… ma per via di quell’accesso libero spesso trovavo tra una rampa di scale e l’altra siringhe, lacci emostatici… mia madre non poteva nasconderlo: ha dovuto spiegarmi presto da cosa stare lontano e perché. Penso che mi abbia aiutato a evitare tanti guai“, ha aggiunto.

STEFANO DE MARTINO: “FELICE DI ESSERE UN ESEMPIO PER GLI ALTRI RAGAZZI”

Stefano De Martino non si è mai arreso e con l’esempio dei genitori che, nonostante le tante difficoltà sono riusciti ad affrontare tutto costruendo una famiglia solida e unita, è riuscito a realizzare i suoi sogni diventando anche un esempio per gli altri ragazzi. “Non ho mai pensato di non farcela, nonostante il contesto. E quello che mi rende più felice è vedere che oggi, tanti ragazzi — anche di Torre Annunziata — pensano: se ci è riuscito lui, posso anche io. Vedere che c’è chi si convince, anche grazie a me, che non è vero che se nasci lì sei fuori dai giochi, mi riempie di orgoglio“, ha spiegato De Martino che, prima di trovare il suo posto al sole nel mondo dello spettacolo, si svegliava alle quattro del mattino per andare a vendere la frutta. Un lavoro che, seppur faticoso, ha sempre amato e svolto con grande amore.



