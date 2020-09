Stefano de Martino torna da Gilda d’Ambrosio?/ “Notte insieme a Milano e…”

Nuovo numero di Oggi in edicola e nuova possibile fiamma per Stefano De Martino. Il settimanale, un po’ come tutti, continua a tirare fuori dal cilindro foto e possibili fiamme per il ballerino e conduttore napoletano, ma chi sarà la fortunata questa volta? Sembra che la ruota gira per tornare sempre da dove è partita e se un tempo ha fatto scoop il suo ritorno dalla moglie Belen Rodriguez e dalla sua famiglia, adesso al suo fianco ecco spuntare un’altra sua ex, la bella Gilda d’Ambrosio. I due sono stati insieme proprio prima del ritorno di fiamma tra Stefano e sua moglie e, secondo il gossip, hanno vissuto il loro amore per circa un anno. Tutto sembrava portare verso un amore duraturo e importante ma poi il ritorno di Belen nella vita del ballerino ha cambiato tutto. Cosa succederà questa volta?

STEFANO DE MARTINO E GILDA D’AMBROSIO BECCATI INSIEME A MILANO…

Ad immortalare insieme i due è stato il settimanale Oggi che parla di loro in giro per Milano, a bordo della stessa auto, e poi anche alle prese con quello che sembra essere un bacio. Come se non bastasse, il settimanale rivela anche che i due avrebbero passato la notte insieme in un attico, forse la nuova casa comprata da Stefano de Martino, e si sarebbero mostrati insieme anche la mattina seguente confermando così il loro ritorno di fiamma. Non è la prima volta che si parla di Stefano de Martino e della sua presunta, nuova (in questo caso non molto), fidanzata, questa volta sarà la volta buona?



