Stefano De Martino, tuca tuca con Lorella Cuccarini ad Amici/ “Che occasione unica!”

Tra una sfida e l’altra nella finale di Amici 2021 c’è anche tempo per divertirsi e vivere qualche momento privo di tensione e, quindi, più leggero. Ecco infatti che Stefano De Martino chiede a Maria De Filippi l’occasione di chiamare al centro dello studio Lorella Cuccarini per vivere un momento indimenticabile: ballare con lei! Si tratta di un’improvvisata: Lorella è infatti sorpresa e si chiede cosa fare, Stefano però la tranquillizza: “Balleremo ma ti verrà tutto naturale, vedrai!” Così ammette “Una cosa del genere non mi capiterà mai più nella vita. – e rivolto alla telecamera lancia un appello – Mamma se sei a casa, registra!” Parte allora la musica del Tuca Tuca e Lorella è subito a suo agio: la performer che è in lei si unisce alle capacità di Stefano ed ecco in scena un divertente momento di spettacolo, presentato da Emanuele Filiberto, a cui è proprio De Martino a chiedere di lanciare l’inedita esibizione. Applausi accompagnano i due fuori dal palco, dopo tanto di presa finale.

Stefano de Martino "Specchietto auto distrutto"/ I festeggiamenti per lo scudetto..

LEGGI ANCHE:

De Martino, Emanuele Filiberto e Stash ballano Jerusalema ad Amici 2021/ "Grandi!"Celentano Vs Cuccarini ad Amici 2021: "Non sei equa"/ Lei sbotta: "Sei una RC..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA