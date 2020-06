Stefano De Martino, vita da single senza Belen/ Beccato in barca a Napoli con…

Pubblicità

Se Belen Rodriguez ha deciso di raccontare emozioni e sensazioni di questo delicato momento personale in un video poi pubblicato su Instagram, Stefano De Martino ha scelto la strada opposta. Il ballerino, messo di fronte alla fatidica domanda sulla crisi con Belen, si è ‘tirato indietro’, dichiarando di non voler parlare della sua vita privata. Una conferma di ciò che sta accadendo? Non possiamo dirlo con certezza. Ciò che sappiamo è che Stefano al momento non è insieme a sua moglie, ma è invece a Napoli, dove si è trasferito durante il lockdown per lavoro. La ‘fuga’ di De Martino è infatti dovuta alle registrazioni della nuova edizione di Made in Sud, ed è proprio durante questa permanenza che Stefano è stato beccato in barca e non da solo.

Stefano De Martino in barca senza Belen Rodriguez: con lui la sorella Adelaide

Il settimanale “Chi” di Alfonso Signorini ha infatti paparazzato Stefano De Martino, rilassato e sorridente, in barca ma senza Belen Rodriguez. Al fianco della ballerino c’è invece un’altra bella ragazza, sua sorella Adelaide, e un amico. Belen e Stefano, dunque, continuano questa “separazione”, interrotta da brevi soste a Milano del ballerino per vedere suo figlio Santiago. Ma come stanno realmente le cose? Per ora Stefano ci ha lasciati soltanto con questa dichiarazione: “Sono consapevole del fatto che, finora, la mia vita provata sia stata parte integrante di quella pubblica e spero che le persone comprendano e mi perdonino se oggi, forse anche con l’età, preferisco che quella parte rimanga, appunto, privata”.



