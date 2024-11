Stefano D’Orazio ed Emanuela Folliero: dall’amore all’amicizia

Stefano D’Orazio, lo storico batterista dei Pooh, ha avuto una storia d’amore con Emanuela Folliero, la storica annunciatrice Mediaset che, dopo aver vissuto una bellissima relazione con lui durata due anni e mezzo, è riuscita a mantenere un legame d’amicizia. Amicizia che ha poi creato anche con la moglie di Stefano D’Orazio, Tiziana Giardoni.

“È una cara amica e ci siamo piaciute subito quando ci siamo conosciute. Ci siamo scritte in questi giorni, è una donna distrutta. Poi in questo periodo morire da soli è terribile”, ha dichiarato lei al Corriere della Sera dopo la morte del musicista. La morte di Stefano D’Orazio ha arrecato un dolore enorme ad Emanuela Folliero che, nelle varie interviste, non perde mai occasione per ricordarlo e svelare i dettagli della loro bellissima storia d’amore.

Emanuela Folliero ricorda l’amore con Stefano D’Orazio

Com’è stata la storia tra Emanuela Folliero e Stefano D’Orazio? “La nostra storia è durata solo due anni e mezzo, quindi quello che ha contato di più è stata l’amicizia, la complicità, l’allegria. Un filo che non si è mai spezzato”, le parole della Folliero al Corriere della Sera.

“Era la persona più educata e perbene della vita. Ma anche un battutista nato. Non credo di aver mai riso tanto nella mia vita”, ha aggiunto la Folliero che ha sempre vissuto l’intenso rapporto d’amicizia con D’Orazio. I due, infatti, sono sempre stati presenti l’uno nella vita dell’altra in tutte le occasioni più importanti. “Abbiamo continuato a frequentarci sia con gli amici di Milano che con quelli di Roma per tutti questi anni, con i nostri rispettivi partner e nei momenti clou delle nostre vite io c’ero per lui e lui per me: al battesimo del mio bambino, al mio matrimonio, poi al suo matrimonio, ai 50 anni dei Pooh”, le sue parole.

