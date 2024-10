Com’è morto Stefano D’Orazio? La sua scomparsa ha lasciato un grande vuoto nel cuore della sua famiglia, dei suoi amici più cari e tutti coloro che per anni lo hanno sostenuto e amato. Il noto batterista dei Pooh è morto il 6 novembre del 2020 mentre era in ospedale, il Policlinico Gemelli di Roma. Era stato ricoverato dopo aver contratto il Coronavirus, aveva la febbre alta ma le sue condizioni era migliorate nei giorni successivi. A causa di alcune complicante causate dal virus non ce l’ha fatta, aveva 72 anni quando è morto, era nato a Roma il 12 settembre del 1948.

Non fu solo il virus a causa la morte del batterista dei Pooh, da anni infatti lottava contro una malattia. Dopo la sua scomparsa si vociferò che aveva la leucemia, la moglie Tiziana Giardoni fece però chiarezza rivelando che da circa due anni aveva una malattia autoimmune infiammatoria. Da quando aveva scoperto la malattia stavano cercando una cura, le sue difese immunitarie però erano davvero basse e quando ha contratto il Covid non ce l’ha fatta. Stefano D’Orazio aveva sposato la moglie con rito civile nel 2017 dopo dieci anni di convivenza, anche lei era positiva quando lui è morto e con grande dolore non ha avuto la possibilità di dirgli addio da vicino. Oltre a lei nessuno era a conoscenza delle sue condizioni di salute, aveva preferito tenere i Pooh e la stampa all’oscuro.

La carriera di Stefano D’Orazio, dai Pooh ai successi da solista

Stefano D’Orazio manifestò la sua grande passione per la musica sin da giovanissimo, iniziò a studiare batteria e fece parte di varie band prima di diventare il batterista dei Pooh. Negli anni la famosa e amatissima band ha conquistato un incredibile successo, lui dal 1971 al 2009 ha ricoperto vari ruoli oltre a quello di batterista, infatti è stato anche voce, regista, flauto traverso e cantante.

Tornò nella band nell’annata 2015-2016, molti loro brani hanno fatto la storia della musica italiana e continuano ad essere ancora oggi molto amati e apprezzati. Il noto batterista diventò poi responsabile manageriale del gruppo musicale. Nel corso della sua lunga carriera ha conquistato importanti successi anche da solista, con la pubblicazione di quattro album.

I Pooh ricordano Stefano D’Orazio, saranno ospiti a Cento

In una passata ospitata a Verissimo i Pooh hanno ricordato con immenso affetto Stefano D’Orazio, a detta loro se n’è andato in un modo molto doloroso mentre era da solo. In quella occasione Facchinetti ha fatto sapere che il batterista aveva una grande proiezione del gruppo, dopo ogni concerto gli diceva cosa dovevano migliorare ed è stato l’unico che è sempre stato un passo avanti anche quando decise di fare un passo indietro. Ha poi rivelato che Stefano giocava sulle malattie ma era il collante della band.

Stasera, domenica 6 ottobre, andrà in onda su Rai Uno in prima serata ‘Cento‘. Lo show condotto da Carlo Conti è dedicato ai festeggiamenti per i 100 anni della Radio e i 70 della televisione in Italia. Tra i vari ospiti ci saranno anche i Pooh, la band nel corso della puntata si esibirà con alcuni dei loro pezzi più noti e amati.