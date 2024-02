Stefano Giovino, chi è il marito Luisa Corna/ “E’ stato un colpo di fulmine, felice di averlo incontrato”

Stefano Giovino chi è: marito della cantante e conduttrice Corna

Luisa Corna sarà ospite nel corso di questo pomeriggio a La volta buona di Caterina Balivo. La showgirl si è sposata lo scorso anno con il compagno Stefano Giovino, dopo nove anni d’amore. Ma chi è il marito di Corna? Scopriamo qualche informazione su di lui.

Giovino ha 42 anni ed è un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri comandante della compagnia di Chiari dal 2014 al 2018. Attualmente vive a Livorno dove dirige il reparto Supporti del Reggimento carabinieri paracadutisti Tuscania. I due si sono conosciuti per la prima volta in occasione di un evento legato alla Croce Rossa italiana. Nonostante ci siano ben 15 anni di differenza d’età, i due si amano molto e hanno deciso di convolare a nozze a Palazzolo, città d’origine della cantante e conduttrice.

Luisa Corna e l’amore per Stefano Giovino: “E’ stato un colpo di fulmine”

“Ci siamo guardati per la prima volta ed è stato un colpo di fulmine. Mi dà sicurezza, serenità, sono contenta di averlo incontrato in questo momento della mia vita“. Queste le parole di Corna per parlare di suo marito Stefano Giovino.

E ancora: “Lui è un ragazzo molto in gamba e non è geloso, perché non ha modo di esserlo, si fida di me. La differenza d’età non è mai stato un problema, anzi: lui ha già dei figli, che adoro, un’ex moglie, ha tante responsabilità“. In passato, infatti, l’Ufficiale è stato sentimentalmente legato a un’altra donna che gli ha dato la gioia di diventare padre. Nella vita di Stefano è poi arrivata Luisa Corna che lo ha portato a convolare di nuovo a nozze presso il santuario della Madonna di Lourdes.

