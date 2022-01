Stefano, Leonardo e Jacopo Remigi, ex e figli Francesca Cavallin/ “Io ci credevo”

Nonostante sia una delle attrici più apprezzate da chi ama le fiction italiane, Francesca Cavallin non ha mai amato parlare della sua vita privata. L’artista era legata a un figlio d’arte, Stefano Remigi, l’unico figlio di Memo e di sua moglie Lucia, che ha ereditato dal papà la passione per la musica, anche se successivamente si è specializzato come regista.

Il primo incontro tra Francesca e Stefano risale al 2009, mentre il matrimonio è arrivato solo tre anni dopo. Entrambi sembravano convinti che potesse durare per sempre, ma così non è stato.

Stefano, Leonardo e Jacopo Remigi: chi sono ex e figli di Francesca Cavallin

Dall’unione tra Francesca Cavallin e Stefano Remigi sono nati due figli, Leonardo (nato nel 2007) e Jacopo (nato nel 2015). La coppia è riuscita a creare un’ottima armonia anche con i due figli che Remigi jr. aveva avuto da una precedente relazione: “Per mio marito Stefano Remigi, Jacopo è il quarto figlio. Lui ne ha due più grandi. Siamo una famiglia allargata. Ci siamo trasferiti a Monza per stare vicini. Mio marito ha sempre voluto tutelare il rapporto con i suoi ragazzi, giustamente” – ha detto lei a ‘Grazia’.

Il loro rapporto si è però concluso definitivamente nel 2017, anno in cui i due hanno deciso di prendere strade diverse. Accettare la fine di questo rapporto non è stato semplice per l’ex protagonista di “Un medico in famiglia“: “Due anni e mezzo fa il mio matrimonio è finito. Se qualcuno me l’avesse detto solo tre anni fa gli avrei riso in faccia. Mi sembrava impossibile. Credevo molto in quel matrimonio!” – aveva detto lei nel 2019.



