Chi è Francesca Cavallin, vita privata e carriera/ Il matrimonio con l’ex marito Stefano Remigi e due figli

Chi è Francesca Cavallin: carriera dell’attrice e i debutti al cinema e in tv

Anche Francesca Cavallin ha preso parte a Con un battito di ciglia, il docu-film che stasera andrà in onda in seconda serata su Rai3 alle 23.15 e che racconta la SLA attraverso le persone affette da questa malattia. L’attrice, assieme ad Aldo Baglio, Antonio Ornano e Gianluca Ratti, darà voce ai pensieri dei 4 protagonisti, Julius, Pippo, Laura e Luigi, cercando di leggerli ed interpretarli; il documentario vede anche la partecipazione di Drusilla Foer, che incontrerà i protagonisti e affronterà con loro il tema della malattia.

Francesca Cavallin non è di certo nuova al piccolo e grande schermo, potendo vantare su un’importante carriera da attrice per la tv e il cinema. Dopo un’iniziale esperienza come modella, si è presto avvicinata al mondo della recitazione debuttando sul piccolo schermo nel 2004 nella soap Vivere e sul grande schermo nel 2006 nel film Vita Smeralda di Jerry Calà.

Francesca Cavallin, carriera e vita privata: l’ex marito Stefano Remigi e i 2 figli

Francesca Cavallin, pur avendo ottenuto grande successo proprio in Vivere, ha poi prestato il suo volto per numerose serie televisive: Un medico in famiglia, Rocco Schiavone, ma anche Un professore, Luce dei tuoi occhi e I fantastici 5. Per quanto riguarda invece la vita privata, Francesca Cavallin è stata sposata con Stefano Remigi (il figlio del cantante e compositore Memo Remigi) per poi separarsi: dalla loro storia d’amore sono nati due figli, Leonardo e Jacopo, rispettivamente nel 2006 e nel 2015.

In un’intervista a Verissimo, rilasciata nel gennaio 2022, Francesca Cavallin si era soffermata sulla sua vita privata commentando la separazione dal marito e la difficoltà di una mamma single di “dare la continuità del valore dell’amore, facendo capire che si può essere comunque una famiglia, facendo capire che prima di tutto io sono un essere umano, sono la loro mamma e lo sarò per sempre, ed è un onore per me esserlo, ma che sono un essere umano“.











