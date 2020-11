Stefano Mainetti, marito Elena Sofia Ricci/ “La aiuto nella creazione dei personaggi”

Stefano Mainetti è il marito di Elena Sofia Ricci, la popolare attrice di fiction e film di successo. Un incontro importante quello avvenuto fra l’attrice e il direttore d’orchestra arrivato nella sua vita quando aveva smesso di credere nell’amore. Intervista da Vanity Fair, l’attrice ha rivelato un momento davvero difficile della sua vita: “io a 20 anni ero in bilico su quei binari, sono caduta e ricaduta, sui cofani delle macchine, per terra, in letti sbagliati, fra braccia anaffettive. Oggi se mi volto indietro vedo dieci inferni e penso di essere stata molto fortunata a non precipitare del tutto”. Ma cosa era successo? L’attrice dopo l’amore per Pino Quartullo, padre della figlia Emma, e il matrimonio fallito con Luca Damiani, aveva smesso di credere nell’amore fino a quando nella sua vita non è arrivato Stefano. Tra i due la scintilla è stata un vero e proprio fuoco: un amore immenso che ha spinto la coppia a sposarsi nel 2003 e non solo, visto che poco tempo dopo è nata Maria, la secondogenita dell’attrice. Ma chi è Stefano Mainetti? Classe 1957, Stefano è un compositore e direttore d’orchestra conosciuto in tutto il mondo. Dopo aver studiato presso il Conservatorio di Santa Cecilia si è fatto conoscere ed apprezzare come direttore della Royal Philarmonic Orchestra di Londra. Tra i suoi ultimi progetti segnaliamo un’opera per il museo MAXXI.

Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci: “ci siamo incontrati a una festa di beneficenza”

L’amore si sa arriva all’improvviso. Lo sanno bene Stefano Mainetti e Elena Sofia Ricci che si sono incontrati e conosciuti per la prima volta ad una festa di beneficenza. Da quel momento i due non si sono più separati. La prima a restare “folgorata” è stata l’attrice che, durante un’intervista a La vita in diretta, ha rivelato sul primo incontro: “eravamo a una festa di beneficenza e mi ricordo che dissi alla mia amica di aver appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita”. Poi è nato l’amore sbocciato in un matrimonio e suggellato dalla nascita della piccola Maria. Tra di loro c’è una grandissima complicità che tocca anche il campo artistico come ha rivelato proprio il direttore d’orchestra durante un’intervista rilasciata a Today.it: ” la aiuto nella creazione dei personaggi, mentre lei ascolta ripetutamente le mie musiche”.



