Stefano Mainetti, marito di Elena Sofia Ricci, “padre” di Emma e Maria/ “L’amore è..”

A Vieni da Me arriva Elena Sofia Ricci pronta a lanciare la nuova puntata della sua fiction di successo in onda su Rai1 ma, soprattutto, per raccontare a Caterina Balivo della sua quarantena forzata in famiglia con al fianco il marito Stefano Mainetti e le figlie Emma e Maria. I quattro sono stati insieme in casa in questi due mesi e lui stesso ha raccontato che ha amato questo periodo insieme alle donne della sua vita anche se non ha rinunciato molto volentieri alla libertà di muoversi quando voleva. Nei giorni scorsi, lui stesso a Il Foglio, ha voluto raccontare di questo lockdown dicendosi pronto a cogliere il lato positivo: “In casa, adesso, è quello il mio compito e mi diverte molto cucinare. Chi fa il mio lavoro, normalmente vive davanti a una partitura, si è abituati, e io non ho difficoltà a stare per dodici ore di seguito insieme alla mia musica“, aggiunge, “quello che mi manca è il sapere di poter uscire in qualsiasi momento. Il desiderio di libertà, quando c’è, uno lo dà per scontato”.

STEFANO MAINETTI, QUARANTENA AI FORNELLI PER LE DUE DONNE

Stefano Mainetti, compositore e direttore d’orchestra, è al fianco di Elena Sofia Ricci ormai da vent’anni quando lei aveva ormai concluso la storia d’amore con il suo primo marito, Luca Damiani. Solo nel 2003 però si sono detti sì e poco dopo hanno accolto la piccola Maria regalando così una sorella ad Emma, la figlia nata dal matrimonio dell’attrice con Pino Quartullo. A quanto pare Elena Sofia Ricci ha trovato il vero amore tanto che lei stessa, parlando di Stefano, ha spiegato: ““Mi ricordo che dissi alla mia amica di aver appena visto l’uomo con cui avrei trascorso tutta la mia vita“. Cosa racconterà oggi?



