Stefano Masciarelli/ “Tre miei cugini sono morti nel terremoto 2016” (Vieni da me)

Stefano Masciarelli ospite di “Vieni da me” oggi per raccontarsi attraverso la cassettiera di Caterina Balivo. Si parte dagli inizi e dall’imitazione di Gianni Agnelli: «Mi presentai per imitarlo, ma in quel periodo mi occupavo di investigazioni private. Io e un mio collego vedemmo quel cartello… Mi sono presentato la sera per il provino al cospetto di una certa Gianna Tani». Quel provino andò bene, perché fu chiamato per andare a Milano per prendere parte al programma “Un fantastico tragico venerdì”, condotto da Paolo Villaggio e Carmen Russo. Ma ha lavorato anche con Serena Dandini e Mara Venier. Con quest’ultima è arrivato il suo successo. «Per me è una grande sorella, con cui abbiamo fatto un bellissimo cammino della nostra vita qui in Rai. Poi lei è volata alla grande per altri lidi, un po’ di qua e un po di là…». A proposito del suo passato da investigatore privato: «Lo facevo per spaccio davanti alle scuole e altre storie, come i tradimenti. Allora non si poteva fotografare, bisognava fidarsi di quello che gli dicevamo noi».

STEFANO MASCIARELLI A VIENI DA ME: IL TERREMOTO DEL 2016

Stefano Masciarelli a “Vieni da me” ha fatto anche dei pedinamenti quando era investigatore privato. Ma è stato anche bagnino: «Visto che fisico avevo? Non mi lamento ora». E poi fa una battuta: «Vestito piaccio, nudo convinco». Ma l’attore una volta ha provato a partecipare a Sanremo con una canzone sulla dieta. «Il testo diceva che non bisogna eccedere, ma controllare le analisi perché bisogna stare bene». Al Festival però ha partecipato da spettatore grazie a Domenica In con Galeazzi: «Grande colonna giornalistica Rai». Poi ricorda sua madre: «Che bella donna. Poteva fare la modella… Oggi è difficile trovare mamme che cucinano perché oggi le donne devono lavorare e crescere i figli. Lei il sabato e la domenica dava il meglio di sé. I suoi cannelloni erano strepitosi». Invece il padre era originaria di Pescara del Tronto (frazione di Arquata), rasa al suolo dal terremoto del 2016: «Quei paesini non esistono più… La natura fa dei brutti scherzi. Un cugino mi invitò a passare di lì. Iniziai a chiamarlo… Ma lui non c’era più insieme ad altri due», ricorda Stefano Masciarelli.

