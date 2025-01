Nella tarda serata di ieri in quel di Roma – precisamente su Corso Francia, nel quartiere Ponte Milvio – si è registrato un maxi furto ai danni di Stefano Orfei, figlio della famosissima regina delle arti circensi Moira Orfei, e di sua moglie Brigitta Boccoli che si sono visti sottrarre una refurtiva dall’incredibile valore di circa 150mila euro tra oggetti (soprattutto orologi) e contanti: sul caso – ovviamente – è stata immediatamente avviata un’indagine che vede impegnati gli agenti del commissariato di Ponte Milvio; mentre pare che a dare l’allarme sia statolo stesso 58enne Stefano Orfei dopo essere rincasato ed aver notato che alcune cose si trovavano fuori posto, fermo restando comunque che la casa risultava piuttosto ordinata per aver appena subito un furto di tale entità.

Maxi furto a casa di Stefano Orfei e Brigitta Boccoli: forse i ladri conoscevano la coppia

Partendo dal principio, sembra che il maxi furto sia avvento nella serata di ieri, quando Stefano Orfei e Brigitta Boccoli si trovavano fuori dalla loro stessa abitazione romana per ragioni che non ci è dato sapere: alcuni ladri – non è ancora chiaro se sia stato uno solo o più individui – sembrano essersi introdotti dalla finestra andando a colpo sicuro a prelevare alcuni oggetti di elevato valore; mentre dopo essere rincasato l’uomo si sarebbe immediatamente reso conto dell’accaduto lanciando l’allarme alle autorità che hanno immediatamente mandato una voltante e una squadra della scientifica per prelevare le eventuali tracce e impronte lasciate dai ladri.

Complessivamente, nel maxi furto i ladri avrebbero trafugato una decina orologi di alto valore (tra i quali alcuni Rolex, dei Bulgari e degli Chanel), una piccola quantità di diamanti e circa 1.300 euro in contanti per un valore complessivo di oltre 150mila euro: sul caso indagano gli inquirenti di Ponte Milvio che starebbero passando al setaccio le telecamere pubbliche della zona, con l’ipotesi che i ladri conoscessero le vittime e – quanto meno – sapessero dove individuare gli oggetti di maggior valore all’interno della loro abitazione.