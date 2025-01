Dalla storia d’amore tra Memo e sua moglie Lucia nacque il figlio Stefano, oggi regista e…

Stefano Remigi, figlio di Memo Remigi e di Lucia Russo, è un regista molto apprezzato nel mondo del cinema nostrano. Nonostante un cognome pesante, Stefano è riuscito a ritagliarsi il suo spazio evitando la scomoda etichetta ‘figlio di…’. Eppure a papà Memo è profondamente legato; oggi con lui ha uno splendido rapporto, frutto di anni e anni di vicinanza, esempi positivi e tanto amore paterno. Malgrado qualche alto e basso durante l’adolescenza, per via del rapporto non sempre idilliaco tra i suoi genitori, Stefano è cresciuto un un ambiente positivo e ricco di stimoli.

Jessica Morlacchi, la stoccata di Caterina Collovati/ “Al GF grazie alla "manina" di Memo Remigi”

Non a caso, ha sviluppato grande creatività ed è diventato un bravissimo regista. Grazie al suo lavoro ha incontrato la sua attuale compagna, Francesca Cavallin, con la quale si è sposato nel 2012.

Stefano Remigi, quanti ricordi con papà Memo: “I momenti più importanti li abbiamo condivisi insieme”

In una delle rare interviste rilasciate sul rapporto coi suoi genitori, Stefano Remigi ha speso parole al miele sia per papà Memo sia per mamma Lucia, la cui mancanza ancora oggi ha un peso importante nella sua vita. “I miei momenti più belli li ho condivisi con papà”, ha ricordato il figlio di Memo Remigi in una intervista televisiva, riavvolgendo il nastro dei ricordi.

Memo Remigi, le accuse di molestie di Jessica Morlacchi e le scuse 15 mesi dopo/ "Tutti possono sbagliare"

“Abbiamo condiviso molto, abbiamo fatto sport insieme e tutto questo ha contribuito in maniera molto importante a formare quella parte affettiva che ci lega”, ha detto Stefano. “Mia mamma Lucia per me era un riferimento educativo”, ricorda ancora il regista. “Dopo la scomparsa di Amman io ho in qualche modo preso il suo ruolo”, disse in occasione della partecipazione del padre a Ballando con le stelle.