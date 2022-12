Stefano Rosso, marito di Francesca Chillemi/ La presunta crisi per “colpa” di Yaman

Stefano Rosso, ecco chi è il marito di Francesca Chillemi

Stefano Rosso è il marito dell’affascinante attrice Francesca Chillemi. E’ nato in provincia di Vicenza nel 1979, figlio di Renzo Rosso, noto ideatore e fondatore del brand di moda Diesel, azienda per la quale lavora tuttora. Dopo aver concluso la scuola, il futuro marito di Francesca Chillemi si trasferisce a New York per frequentare l’istituto di fashion Institute of Technology, dove si laurea brillantemente in commercio internazionale e marketing. Dopo aver collezionato diverse esperienze lavorative, nel 2005 inizia a lavorare col papà ricoprendo l’incarico di brand manager e collaborando con brand importanti come Ducati e Adidas.

In seguito diventa amministratore delegato di Red Circle Investments, ma ben presto i suoi affari si allargano anche al calcio, dove Stefano diventa presidente del Vicenza. Per quanto riguarda la sua storia d’amore con Francesca Chillemi, sappiamo che i due si sono conosciuti nel 2010. In quel caso ci fu solo un breve flirt, poi trasformatosi in seguito in una vera e propria storia d’amore. Per il salto di qualità in ambito sentimentale bisogna dunque attendere il 2015, quando Stefano e Francesca si vivono finalmente senza limiti.

Stefano Rosso e Francesca Chillemi, l’amore per la figlia Rania, i rumors sul flirt con Can Yaman

Nel 2016 nasce la figlia Rania, che diventa fiore all’occhiello di una splendida storia d’amore. “Abbiamo sempre provato qualcosa l’uno per l’altra. Forse più io di lui. Ogni volta che lo rivedevo perdevo un po’ la testa però c’era sempre un motivo che ci allontanava, ma mai in modo definitivo”, ha raccontato la Chillemi a proposito della sua storia con Stefano. Nonostante tra i due le cose sembrano procedere in modo eccezionale, le voci del gossip su presunte crisi tornano puntuali, di tanto in tanto.

Questo per “colpa” di Can Yaman, che in realtà non ha mai dato modo di pensare di essere interessato alla collega Francesca. “Sono stufo del fatto che il pubblico femminile che mi segue, attacca, aggredisce ogni donna che mi è vicino. Mi raccomando. Francesca è un attrice top, è una bravissima persona, amatela”, aveva detto l’attore in una intervista di non troppo tempo fa, a proposito del suo rapporto con la Chillemi.











