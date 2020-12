Stefano Ruta e Guenda Goria, fratello e figlia Maria Teresa/ “Prenditi cura di te”

Degli auguri molto speciali sono arrivati nella Casa del Grande Fratello Vip per Maria Teresa Ruta il giorno di Natale. La sua famiglia, i suoi figli Gian Amedeo e Guenda Goria, hanno avuto per lei parole di grande affetto. In particolare Guenda ha avuto per la sua mamma un pensiero molto toccante, durante il quale ha deciso anche di farle una richiesta importante. Ecco le sue parole: “Cara mamma, ti mando un abbraccio fortissimo e ti chiedo un regalo quest’anno: prenditi cura di te, non sempre e solo degli altri. Vorrei che tu facessi quello che ti piace e ti diverte veramente e ti prendessi cura della tua anima, così meravigliosa, così altruista e così speciale. Fallo per me. Ti voglio bene e ti stimo, sei straordinaria, sei un esempio di donna e di mamma ma sei fantastica anche se non fai niente.”

Maria Teresa Ruta, l’augurio di Natale per il fratello Stefano

Di certo Maria Teresa Ruta sente la mancanza dei suoi figli così come della sua mamma e di suo fratello Stefano, che quest’estate è stato vittima di un grave incidente stradale dal quale sta fortunatamente rimettendosi. È proprio per lui che Maria Teresa, nella Casa del Grande Fratello Vip, ha deciso di scrivere un bellissimo bigliettino di Natale. Queste le sue parole: “Papà diceva che sei un figlio speciale ma per me sei anche un fratello meraviglioso. Presto tornerò da te e sarà come Natale.” Parole sicuramente arrivate al destinatario che, chissà, questa sera, nel corso della nuova diretta, potrebbe decidere di risponderle.



