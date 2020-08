Stefano Ruta, investito fratello Maria Teresa/ Gravissimo, stava correndo in bici

E’ in gravissime condizioni Stefano Ruta. Il 51enne fratello di Maria Teresa Ruta si trova infatti ricoverato in terapia intensiva presso l’ospedale Bufalini di Cesena, a seguito di un incidente in bicicletta. Come sottolineato dai colleghi de Il Resto del Carlino, l’uomo, un dipendente bancario presso un istituto di credito di Rimini, la città dove risiede da tempo, è stato vittima di un pauroso incidente nella giornata di mercoledì pomeriggio, 26 agosto, sulle strade di Forlì. Stava partecipando ad una gara ciclistica, precisamente la sesta edizione del “Gran Premio Krifi Caffè”, una manifestazione a due ruote organizzata dalla Asd Cicloclub Estense, quando è stato travolto da un’auto, per cause ancora non chiare. A raccontare l’accaduto, Daniele Bertozzi, presidente della squadra con cui stava correndo Ruta: “Era in sella alla bici all’altezza di Vecchiazzano, a circa due chilometri dall’ospedale, ma era più attardato rispetto al gruppo dei primi. All’improvviso, però, un destino beffardo lo stava attendendo: sul circuito da cinque chilometri il ciclista è stato tamponato da una Chevrolet Matiz condotta da un 84enne con accanto la moglie di 67enne”.

STEFANO RUTA, INVESTITO FRATELLO MARIA TERESA: POLIZIA INDAGA

La polizia locale sta cercando di ricostruire con esattezza l’accaduto, grazie anche alle numerose testimonianze delle persone che hanno assistito alla terribile scena. L’urto, come scrive Il Resto del Carlino, sarebbe stato particolarmente violento a causa dell’alta velocità dell’auto, con il ciclista che tra l’altro sarebbe stato trascinato per diversi metri dalla Chevrolet. Ruta, una volta caduto a terra, è comunque sempre rimasto cosciente, ma le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime e di conseguenza è stato trasportato d’urgenza dal 118, in codice rosso, all’ospedale di Cesena. Il fratello della conduttrice avrebbe riportato un trauma cranico e uno toracico, e sono attese novità nel corso della giornata. Al momento la sorella non ha ancora fatto sapere nulla sui social, e non è chiaro se sia già in Italia o se stia facendo ritorno dalla Grecia dove si trovava fra vacanze e lezioni di vela.



