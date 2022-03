Stefano Sala, chi è il marito di Dasha Dereviankina e il figlio Damian/ Un’unione tra bellissimi

Chi è Stefano Sala?

Il pubblico televisivo ha avuto modo di conoscere Stefano Sala per la sua partecipazione al “Grande Fratello Vip” datata 2018, esperienza che poi ha fatto anche la sua ex, oltre che mamma della sua primogenita Sofia, Dayane Mello. Nel corso della sua permanenza nel reality il modello sembrava essersi avvicinato a Benedetta Mazza, ma una volta uscito dalla Casa ha avuto modo di consolidare il rapporto e sposare la compagna, la modella Dasha Dereviankina. I due poco più di un anno fa sono poi diventati genitori di Damian.

Nonostante entrambi facciano un lavoro che li porti a girare il mondo e a essere costantemente al centro dell’attenzione, la coppia non ama mettere in mostra la propria vita privata sui social nè comparire sotto le luci dei riflettori.

Stefano e Damian Sala: gli amori di Dasha Dereviankina

Dasha è nata nel 1994 ed è originaria dell’Ucraina. Tra le sue caratteristiche distintive ci sono certamente gli occhi di ghiaccio, resi ancora più evidenti dai suoi capelli scuri, elemento che le ha permesso di guadagnarsi il soprannome di “Meghan Fox ucraina” per l’incredibile somiglianza con l’attrice americana.

Un anno fa mentre la Mello era nella Casa del “Gf Vip” non erano mancati i battibecchi tra la coppia e Dayane. La Mello, infatti, era arrivata ad accusare l’ex di non fidarsi di lui, mentre aveva detto alla Dereviankina di non comportarsi bene con sua figlia. Su un aspetto così importante i due non avevano voluto stare in silenzio e hanno obiettato con decisione.

“Purtroppo dobbiamo fare queste dichiarazioni dovute alle centinaia di segnalazioni su quello che Dayane Mello sta dicendo durate le dirette del GF. I bambini sono qui, stanno bene e sono sempre stati bene. Perché grazie a Dio ci sono sempre stati i miei genitori che si sono fatti un c**o così per me mentre ero in giro a lavorare, punto uno. Punto due, cari ascoltatori del Grande Fratello: perché Dayane non parla di queste cose quando sono presenti Pierpaolo e Tommaso che sono miei grandi amici e conoscono bene la situazione e il passato tra me e Dayane? Son sicuro che Tommaso le farebbe un c**o così” – erano state le parole di lui. Anche la consorte aveva voluto dire la sua: “Mi spiace tantissimo parlare di questo ma tutto ha dei limiti! Dayane parla male di me, di Stefano e dei genitori di Stefano! È una bugiarda! Dice a tutti che è una brava mamma? Questa cosa fa ridere, lei non c’è mai! Dice che va a lavorare ma poi in realtà va in vacanza. Tutto quello che ha la sua bambina lo ha grazie a Stefano e ai suoi nonni meravigliosi. Dayane è instabile e irresponsabile. La famiglia di Stefano l’ha sempre trattata benissimo anche se il suo comportamento a volte lasciava sotto choc. Con me ha provato a fare l’amichetta finta, come fa con tutti, ma non le è andata bene perché io ho capito come è lei. Parla sempre male di tutti alle spalle ma in faccia sorride. Adesso abbiamo scoperto cosa pensa davvero di noi!”

