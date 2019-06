Stefano Sala e Dasha Kina/ Foto, auguri e dichiarazione su Instagram: “Ti amo”

Una frase super romantica per augurare buon compleanno alla sua amata. Stefano Sala oggi ha pubblicato su Instagram un post per la sua Dasha Kina, la stupenda modella Daria Dereviankina.«Sei il Film Più bello che abbia mai visto… E la Canzone più bella mai ascoltata…. tanti Auguri mia cote.kina…», ha scritto l’ex concorrente del Grande Fratello Vip, aggiungendo tre cuori e una dichiarazione d’amore. E ha scelto uno scatto in costume da bagno per completare il post. Oggi è infatti il giorno in cui la fidanzata compie gli anni, ma come lo trascorrerà la coppia? Ieri erano al mare con la figlia di lui. Pace fatta comunque tra i due, che hanno trascorso alcuni giorni a Positano e Amalfi. Il peggio è passato per Stefano Sala e Dasha, che lo ha evidentemente perdonato dopo la sbandata di lui al Grande Fratello per Benedetta Mazza. Tra l’altro i rapporti tra i due ex gieffini sono poco chiari. «Con Stefano non è andata oltre l’amicizia e non ci sentiamo più. Ora voglio dedicarmi al lavoro», le parole di Benedetta riportate da DiPiù, ma smentite dalla stessa 29enne.

STEFANO SALA E DASHA KINA, TRA AUGURI E VOGLIA DI PATERNITÀ

La bellissima Dasha Dereviankina si è riavvicinata dunque a Stefano Sala, che si è lanciato anche in una dichiarazione d’amore sui social. I due negli ultimi giorni hanno scelto la Costiera Amalfitana per godersi qualche ora di relax. La modella con gli occhi di ghiaccio ha pubblicato su Instagram alcune foto al mare, lui è andato oltre pubblicando foto con la fidanzata. Nelle scorse settimane si era parlato molto del ritrovato feeling con Stefano Sala. Dopo un periodo di allontanamento e di crisi, hanno ritrovato la complicità. Chissà se nel loro futuro c’è un figlio. Stefano Sala, che ha avuto una figlia nel 2014 da Dayane Mello, sui social nelle scorse settimane aveva parlato della paternità. «Sì, almeno altri 3 (figli, ndr)», ha dichiarato a chi gli chiedeva se voleva diventare ancora padre. E la voglia di paternità non sembra proprio mancargli. Nessun dubbio neppure sulla serenità ritrovata, merito anche del riavvicinamento con Dasha.





