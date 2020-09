Stefano Sala e Sofia, ex compagno e figlia Dayane Mello/ “La mia principessa…”

Stefano Sala è ritornato ad occuparsi di pappe e pannolini: lo scorso giugno è diventato papà per la seconda volta, grazie alla nascita del figlio Damian. Frutto del suo amore con Dasha Kina, modella mozzafiato con cui ha un intenso legame da diversi anni ormai. Da quanto apprendiamo su Instagram, la modella ha anche un ottimo rapporto con la prima figlia di Sala, Sofia, nata dal suo storia precedente con Dayane Mello. Le due infatti posano in una foto che Stefano ha condiviso pochi giorni fa, entrambe bellissime e sorridenti. “Le mie principesse che fanno le modelle e le fotografe“, scrive lui. Clicca qui per guardare la foto di Sofia Sala. Non mancano ovviamente anche gli scatti del neo papà con il piccolo di casa. “Io, un mini orsetto polare, la montagna e una carrozzina col pelo tamarrissima”, scrive in un altro post. Stefano stringe infatti il pargolo fra le braccia, vestito con una tutina tutta bianca e le cosciotte scoperte. Qualche

ammiratrice però non ha gradito un altro dettaglio della foto: “Con questo cadavere sulla carrozzina mi hai proprio deluso. Io da ora smetto di seguirti”; “Tanto belli e ricchi ma così tanto dissociati, tengono in braccio un cucciolo e ne uccidono molti altri per fare il collare alla sua carrozzina”.

STEFANO SALA, IL PRIMO GIORNO DI SCUOLA DELLA FIGLIA SOFIA

Stefano Sala sta per dare il ‘cambio’ alla sua ex compagna. Dayane Mello infatti entrerà al Grande Fratello Vip 5 a partire da oggi, lunedì 14 settembre 2020, a distanza di soli due anni da quando il modello ha affrontato lo stesso percorso televisivo. All’epoca Dayane era rimasta a casa con la figlia nata dal loro amore, Sofia, che durante la permanenza del padre nella Casa aveva trascorso anche del tempo con i nonni paterni. All’epoca il modello ha ricevuto molte critiche per aver lasciato ‘da sola’ la piccola, ma anche la Mello, in via indiretta, era finita nel vortice delle polemiche. Sala infatti aveva rivelato che la piccola non stava con la madre, lontana per motivi di lavoro. L’argomento ritornerà di moda ora che sarà proprio la modella a varcare la porta rossa? Intanto Stefano è alle prese con il primo giorno di scuola della piccola Sofia, che sta affrontando la prima elementare. “Una delle cose più complicate della vita è quella di relegare tutti i libri di scuola, appiccicarci le etichette, scrivere il nome, igienizzarle”, dice lui nelle Stories.



