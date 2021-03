Stefano Sala e Sofia, ex compagno e figlia Dayne Mello/ “Orgogliosi di lei” ma…

Stefano Sala Vs Dayane Mello agli inizi del Grande Fratello Vip 2020 ma poi…

Stefano Sala si è comportato in modo esemplare durante l’avventura di Dayane Mello al Grande Fratello Vip 2020 soprattutto dopo i primi scossoni dell’inizio. Nei primi giorni in casa erano venuti a galla una serie di problemi soprattutto relativi ai sacrifici fatti da Dayane Mello per la sua bambina Sofia ma anche di tutte le volte che ci sono state un po’ di incomprensioni con il suo ex, Stefano Sala. In quel momento è stato lui a prendere la parola per chiarire quali sono i ruoli nella loro famiglia lasciando intendere anche le cose non fossero proprio così come dipinte dalla modella. In particolare, in un’intervista al settimanale Chi dello scorso ottobre, Stefano Sala stesso ha accusato di mentire sul conto della bambina e anche suo suo dichirando chiaramente che è lui ad occuparsi della piccola Sofia accusandola addirittura di non piangere per la figlia nella casa bensì per le accuse dei suoi compagni di viaggio. Come se non bastasse, lo stesso modello all’epoca ha parlato di una crisi tra loro e di un dannoso tira e molla che alla fine si è concluso con l’addio anche se forse l’amore tra loro non è mai iniziato.

Stefano e Sofia Sala, ex compagno e figlia Dayne Mello

Nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello Vip 2020, però, con l’arrivo dei consensi, anche Stefano Sala si è messo un po’ da parte dimenticando un po’ quelle incomprensioni e mostrandosi vicino alla sua ex e mamma di sua figlia. Solo ritrovato affetto o qualcosa di diverso? I dubbi rimangono ma proprio Stefano Sala si è sempre mostrato positivo nei suoi riguardi permettendo alla piccola Sofia di stare vicino alla madre non solo al telefono ma anche con una serie di video postati anche sui social. La piccola bambina di Dayane Mello e Stefano Sala è stata poi protagonista della finalissima del Grande Fratello Vip 2020 tra abbracci, tamponi e richieste di saluti per la sua amata amichetta lasciata a casa e che stava per compiere gli anni. Cosa dirà della loro vita dopo il Grande Fratello Vip 2020 oggi Dayane Mello a Verissimo?



