Dayane Mello vincitrice annunciata del Grande Fratello Vip?/ I suoi amori e il suo lutto hanno diviso i fan..

Dayane Mello potrebbe essere la vincitrice del Grande Fratello Vip 2020. Il percorso della modella brasiliana, iniziato lo scorso 14 settembre, è stato ricco di emozioni, discussioni e colpi di scena. Dayane, all’interno della casa, ha vissuto rapporti importanti come quello con Rosalinda Cannavò che spera di continuare a coltivare anche nella vita di tutti i giorni nonostante le incomprensioni delle ultime settimane e quello con Samantha De Grenet in cui ha trovato una persona sempre pronta a sostenerla. Non sono mancate le incomprensioni, in primis quelle con Stefania Orlando e Tommaso Zorzi. Nella casa, Dayane non si è fatta mancare niente raccontando anche gli aspetti più dolorosi della sua vita e ricevendo in cambio il grandissimo affetto dei fans. Oltre ad averle regalato la finalissima in anticipo, i fans non hanno mai lasciato sola Dayane sostenendola soprattutto nei suoi momenti più dolorosi.

L’ultimo mese, per la modella brasiliana, è stato particolarmente difficile. La prematura scomparsa del fratello Lucas ha lasciato un vuoto incolmabile nel cuore di Dayane che, questa sera, riceverà la sorpresa più bella, quella di sua figlia Sofia che non abbraccia da sei mesi.

DAYANE MELLIO E IL SUO GRANDE FRATELLO VIP 5: “HO AMATO, HO ODIATO…”

Sono stati sei mesi intensi quelli vissuti da Dayane Mello nella casa del Grande Fratello Vip 2020. Vivendo ventiquattro ore su ventiquattro sotto le telecamere, la modella brasiliana ha avuto la possibilità di mostrare la propria forza, ma anche le proprie fragilità. A poche ore dalla finalissima che decreterà il vincitore della quinta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, Dayane ha tracciato un bilancio del suo percorso. “Ho avuto la gioia di essere immune un mese prima. Io ho provato sensazioni che nessuna vittoria potrebbe mai regalare. La vittoria è una cosa troppo banale rispetto alla vincita personale, non voglio crearmi aspettative ne crearne a quelli che mi aspettano fuori. Io qui dentro ho amato, ho odiato, mi sono sentita sola e ho avuto grandi amici, esco più consapevole e se la gente ha capito chi è Dayane bene, io sono questa, sono istinto puro”, ha raccontato la modella a Pierpaolo Pretelli.

